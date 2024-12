Annunciato il programma delle celebrazioni per la festa di Sant’Agata 2025. Il tanto atteso evento che quest’anno si preannuncia ancora più straordinario. D’altronde i festeggiamenti per le celebrazioni agatine sono stati anticipati a dicembre. Catania, tutti i sui cittadini ei numerosi devoti stanno già strepitando per il ritorno della Santa in città!

L’inizio delle celebrazioni

I festeggiamenti inizieranno il 28 e 29 dicembre 2024, presso la Cattedrale di Catania con le reliquie del corpo di Santa Lucia, che per l’occasione sarà esposto per la venerazione dei fedeli. La Chiesa rimarrà aperta durante tutte le ore del giorno e della notte, permettendo a tutti i cittadini di rendere omaggio alla Santa. Contestualmente, sarà esposto anche il corpo di Sant’Agata, un evento che permetterà ai devoti di onorare entrambe le figure religiose. Questo momento eccezionale apre ufficialmente le celebrazioni agatine.

I festeggiamenti saranno legati anche ai due Giubilei, quello della città di Catina, fissato per il 29 dicembre e quello delle Associazioni Agatine, che si terrà domenica 26 gennaio 2025.

Il programma dei festeggiamenti

Per tutti i devoti di Sant’Agata, la Messa dell’Aurora del 4 febbraio 2025 sarà il momento culminante del Giubileo dei devoti. A questo toccante evento si aggrega anche quello previsto per giorno 12 gennaio 2025, giornata in cui partirà la peregrinatio del Velo di Sant’Agata, che quest’anno avrà inizio dal paese di Bongiardo. Questo antico e affascinante pellegrinaggio attraverserà le diocesi siciliane, portando il sacro velo di Sant’Agata nelle varie comunità, in un cammino di devozione e fede che culminerà a Catania.

Le domeniche agatine al carcere

Quest’anno, inoltre, tornano le Domeniche Agatine al Carcere, che si terranno tutte le domeniche di gennaio. Un’iniziativa che segna un momento di spiritualità e solidarietà, portando la parola di Sant’Agata a coloro che vivono in condizioni di detenzione, con l’intento di offrire loro conforto e speranza. Inoltre, proprio quest’anno il Solenne Pontificale, che si terrà durante le festività, sarà presieduto dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

I devoti e l’intera città di Catania sono pronti a riabbracciare la loro Agata!