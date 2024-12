Un evento imperdibile per gli amanti della musica di tutti i generi: la Fiera del Disco approda finalmente a Catania, offrendo tre giornate di immersione totale nel mondo del vinile, dei CD e dei MIX. Questo evento gratuito, attesissimo dai catanesi e non solo, sarà una vera e propria celebrazione della musica, con un focus speciale sul vinile a 33 e 45 giri.

Un’esperienza unica per gli appassionati di musica

La Fiera del Disco è il luogo perfetto per riscoprire la magia del vinile, un oggetto che continua a suscitare passione tra collezionisti e amanti della musica vintage. In questa fiera, troverete esposti dischi rari, CD e MIX di ogni tipo, dai classici agli album più introvabili. L’evento si terrà alla Nuova Dogana, una location storica che aggiunge fascino all’esperienza, e sarà aperto tutti i giorni dalle 09:30 alle 21:00.

L’evento ospiterà espositori selezionati da tutta Italia, ognuno specializzato in vari generi musicali. Troverete dischi e CD di metal, punk, psichedelico, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, musica classica, cantautorato italiano e molto altro. Ogni espositore offrirà un’opportunità unica di scoprire nuovi suoni e, per i più appassionati, anche di scovare dischi davvero rari o introvabili.

Orari, accessibilità e servizi

La Fiera del Disco sarà aperta al pubblico dalle 09:30 alle 21:00 per tutta la durata dell’evento, con ingresso libero. La location sarà facilmente accessibile, con un ampio parcheggio situato a pochi passi dalla Nuova Dogana. Inoltre, gli amici a quattro zampe sono i benvenuti, con ingresso gratuito per loro! Per chi ha bisogno di prelevare denaro, ci saranno ATM nelle vicinanze.

Acquista, vendi e condividi la tua passione per il vinile

Durante la Fiera del Disco, avrete l’opportunità non solo di acquistare dischi, ma anche di vendere quelli che non fanno più parte della vostra collezione. Grazie alla presenza degli espositori, tutti esperti del settore, potrete fare acquisti in totale sicurezza, con la garanzia di professionalità. Non mancheranno anche occasioni per scoprire dischi rari e preziosi che arricchiranno la vostra raccolta. Oltre a trovare nuovi dischi per arricchire la propria collezione, la Fiera del Disco offre un’ottima occasione per fare networking e incontrare persone con la stessa passione per la musica.