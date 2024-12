A Catania, prende forma la tanto attesa pista ciclabile che collegherà il centro storico alla Plaia. I lavori sono ormai in fase avanzata e sono stati avviati gli ultimi ritocchi. Un obiettivo importate per la città di Catania, che continua a promuovere una mobilità sostenibile, destinata a cambiare la viabilità della città etnea.

Un progetto tra alati e bassi

Il tanto atteso progetto ha dovuto affrontare alti e bassi. Gli imprevisti sono stati tanti. Tra i problemi più tangibili il colore della resina, scelto in modo errato, che non solo ha impattato esteticamente, ma ha anche contribuito ad aumentare la temperatura della pista, creando un percorso poco confortevole durante le giornate calde. A ciò si aggiungono le difficoltà legate alla superficie: la resina è stata applicata su un asfalto già danneggiato, pieno di buche.

La vera sfida? La sicurezza dei ciclisti

A far notare nuovamente cosa non va e cosa andrebbe migliorato, il gruppo social Lungomare Liberato. Dopo la stesura delle resina hanno subito fatto notare la mancata sicurezza della pista ciclabile. Il rischio che auto e motorini possano parcheggiare abusivamente sulla pista ciclabile è una preoccupazione tangibile. Tali intralci potrebbero ostacolare il passaggio di pedoni e ciclisti, compromettendo l’efficacia di questa iniziativa ecologica. Tuttavia, la speranza è che la nuova infrastruttura diventi un punto di riferimento per la mobilità cittadina, permettendo a più persone di utilizzare la bicicletta in tutta sicurezza.

Piantati i primi alberi

Lungomare Liberato informa che nel nel frattempo, sono iniziati anche i lavori per la piantumazione degli alberi lungo il nuovo percorso. I tecnici stanno posizionando una combinazione di oleandri e altre varietà di alberi, creando una fascia verde che contribuirà a rendere il tragitto più gradevole, soprattutto durante le calde giornate estive.

Obbiettivo comune: mobilità sostenibile

Con l’avanzamento dei lavori, la città di Catania si avvicina sempre di più alla realizzazione di un sistema di trasporto più ecologico e pratico. La creazione di questa nuova pista ciclabile è solo l’inizio. Infatti, il progetto complessivo prevede la realizzazione di ben 40 km di corsie ciclabili, che collegheranno diverse zone della città. I cittadini restano ancora in attesa degli ulteriori completamenti.