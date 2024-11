Bonus viaggi over 60: nel 2025, spostarsi per le persone che hanno compiuto i 60 anni diventa più accessibile grazie a una serie di agevolazioni su trasporti pubblici e privati. Questi incentivi, pur non configurandosi come un bonus nazionale, sono offerti da enti locali e aziende di trasporto per migliorare la mobilità degli over 60, una fascia della popolazione considerata fragile. Gli sconti sono pensati per rispondere alle esigenze di chi desidera mantenere la propria autonomia negli spostamenti, partecipare alla vita sociale e ridurre la dipendenza da familiari.

Agevolazioni trasporti pubblici e privati

Le principali compagnie ferroviarie italiane propongono sconti significativi per gli over 60:

Trenitalia: offre l’Offerta Senior per i soci Cartafreccia e la tariffa X-Go over 60, con riduzioni fino al 50%.

offre l’Offerta Senior per i soci Cartafreccia e la tariffa X-Go over 60, con riduzioni fino al 50%. Italo : garantisce sconti fino al 60% sulla tariffa Flex per ambienti Smart e Prima.

: garantisce sconti fino al 60% sulla tariffa Flex per ambienti Smart e Prima. Trenord: riduzioni del 20% per la Tariffa Unica Regionale Lombardia e fino al 25% sugli abbonamenti per uomini e donne dai 65 anni in su.

Per accedere a queste agevolazioni, basta indicare la propria età durante l’acquisto, sia online che in biglietteria. Il personale potrebbe richiedere un documento d’identità per verificare i requisiti.

Anche i trasporti urbani (autobus, tram e metropolitane) offrono sconti variabili dal 20% al 50%, a seconda delle politiche delle aziende locali. È importante verificare sul sito ufficiale del gestore dei trasporti nella propria città o contattarlo per ulteriori informazioni.

I vantaggi del bonus viaggi over 60

Le agevolazioni sui trasporti pubblici non si limitano a offrire risparmi economici, ma migliorano la qualità della vita. Gli anziani, grazie a questi sconti, possono mantenere una vita sociale attiva, rafforzare i legami familiari e combattere la solitudine, con benefici sia fisici che psicologici.

Anche se non esistono sconti fissi per i viaggi in aereo, le compagnie aeree spesso propongono offerte speciali per la terza età, che variano a seconda della tratta e della compagnia. Per scoprire le promozioni disponibili, bisogna, però, informarsi al momento della prenotazione. Per chi, invece, ama viaggiare via mare, le diverse compagnie offrono diversi sconti a seconda delle diverse tratte, dalla Sardegna, alla Grecia, alla Spagna.