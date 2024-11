Coinvolta anche la Sicilia nello sciopero generale venerdì 29 novembre, proclamato da Cgil e Uil contro la manovra di bilancio e che riguarderà tutti i settori, compreso quello aereo.

Scenderanno in piazza i due sindacati per chiedere di cambiare la manovra di bilancio. Lo sciopero resterà in vigore per 8 ore o per l’intero turno per i lavoratori privati (metalmeccanici, edili, agricoli, chimici) e per i dipendenti pubblici. Dimezzate a 4 ore per il trasporto pubblico locale, aereo e marittimo. Fuori dalla sciopero i treni che non saranno coinvolti.

“A seguito della proclamazione di uno sciopero generale dei settori pubblici e privati e dello staff handler degli scali di Milano Linate e Venezia previsto per la giornata di venerdì 29 novembre potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli di ITA Airways“, così con una nota si esprime la compagnia area nazionale.

Sono stati cancellati 41 voli nazionali dalla compagnia e i passeggeri che avevano un volo previsto per il venerdì, in caso di cancellazione o ritardo pari a 5 ore, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto.

In Sicilia i voli annullati per via della protesta ammontano già a quattro: