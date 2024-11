Torna l’appuntamento con “Domenica al Museo”, in programma domenica 1° dicembre, che offrirà ingressi a tariffa ridotta e in alcuni casi gratuiti per i siti culturali del Comune di Catania. Promossa dalla Direzione Cultura, l’iniziativa mira a incentivare la partecipazione del pubblico e a valorizzare il patrimonio storico-artistico e monumentale cittadino.

Per chi non potrà partecipare di persona, è disponibile una visita virtuale tramite la piattaforma Around Catania o la relativa app (www.aroundcatania.it).

lI calendario di apertura dei siti culturali:

Museo Civico Castello Ursino: aperto dalle 10:00 alle 19:00, con ultimo ingresso alle 18:00.

Museo Vincenzo Bellini: aperto dalle 9:00 alle 13:00, con ultimo ingresso alle 12:00. Il biglietto include anche l'accesso al Museo Emilio Greco, presso il Cortile Platamone.

Museo Emilio Greco: aperto dalle 9:00 alle 13:00, con ultimo ingresso alle 12:00. Il biglietto comprende anche la visita al Museo Vincenzo Bellini.

Chiesa di San Nicolò l'Arena : Ingresso libero dalle 9:00 alle 13:00, con ultimo accesso alle 12:00.

Percorso di Gronda della Chiesa di San Nicolò l’Arena: Aperto dalle 9:00 alle 13:00, con ultimo ingresso alle 12:00.

Percorso di Gronda della Chiesa di San Nicolò l'Arena: Aperto dalle 9:00 alle 13:00, con ultimo ingresso alle 12:00. Palazzo della Cultura: Ingresso libero dalle 9:00 alle 13:00.

Mostre in programma al Palazzo della Cultura:

Sale espositive: aperte dalle 10:00 alle 13:00.

XVIII edizione del Premio Nazionale delle Arti 2024, dedicata al tema "Comunità di saperi", visitabile nella Sala Ex Scambio Libri (via Vittorio Emanuele 123), dalle 10:00 alle 19:00.

"Acqua su Tela tra realtà e visione", mostra personale della pittrice Savita Di Mauro, visitabile dalle 10:00 alle 19:00.

Un’occasione imperdibile per scoprire la ricchezza culturale e artistica di Catania, godendo di un’offerta inclusiva e accessibile.