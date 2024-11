Concorso Esercito 2024: indetto bando per Atleti dell’Esercito per l’accesso al Centro sportivo. Si cercano 19 volontari VFP4. La procedura è rivolta ad atleti (civili) in possesso di licenzia media.

La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è fissata al giorno 27 dicembre 2024.

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Concorso Esercito 2024: posti disponibili

Indetto, per il 2024, un concorso per l’accesso nei centri sportivi dell’Esercito di 19 VFP 4., in qualità di Atleta, ripartiti nelle discipline di seguito indicate:

Trampolino Elastico : n 1 atleta di sesso femminile

: n 1 atleta di sesso femminile Scherma : n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “spada”, e n.1 atleta di sesso femminile nella specialità “sciabola”

: n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “spada”, e n.1 atleta di sesso femminile nella specialità “sciabola” Judo : n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria “66Kg”, e n. atleta di sesso femminile della categoria “48kg”.

: n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria “66Kg”, e n. atleta di sesso femminile della categoria “48kg”. Atletica leggera: n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “800m Outdoor Under 23”, e n.1 atleta di sesso maschile nella specialità “800m”

n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “800m Outdoor Under 23”, e n.1 atleta di sesso maschile nella specialità “800m” Tiro a volo : n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Skeet”.

: n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Skeet”. Tuffi: n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Trampolino 1 m / 3 m”.

n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Trampolino 1 m / 3 m”. Nuoto : n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità “Stile Libero 100 m”.

: n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità “Stile Libero 100 m”. Beach Volley : n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Beach Volley”.

: n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Beach Volley”. Wakeboard : n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Wakeboard barca”.

: n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Wakeboard barca”. Motociclismo : n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria “Velocità – Campionato FIM SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP”; n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria “Velocità – Campionato FIM WORLD CHAMPIONSHIP GRAND PRIX – classe “MOTO 3”

: n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria “Velocità – Campionato FIM SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP”; n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria “Velocità – Campionato FIM WORLD CHAMPIONSHIP GRAND PRIX – classe “MOTO 3” Biathlon : n.1 atleta di sesso femminile.

: n.1 atleta di sesso femminile. Sci Freestyle : n.1 atleta di sesso femminile.

: n.1 atleta di sesso femminile. Slittino pista artificiale : n. 2 atlete sesso femminile.

: n. 2 atlete sesso femminile. Equitazione: n.1 atleta di sesso maschile nella specialità ” concorso completo Young rider”.

Esercito 2024: requisiti

Per partecipare al concorso per atleti VFP4 indetto dall’Esercito i candidati occorre essere in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 17esimo anno di età e non aver compiuto il 35esimo anno di età;

avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nell’Esercito;

possesso del Diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

(ex scuola media inferiore); aver conseguito nella disciplina / specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A parte integrante del bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare;

indicate nell’allegato A parte integrante del bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile, desumibile dall’informativa rilasciata dai Comandi / Stazioni dell’Arma dei Carabinieri;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia.

Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze Armate.

Ricordiamo infine che una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing. Per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere l’approfondimento con le regole per i tatuaggi nei concorsi Militari e di Polizia.

Concorso Esercito 2024: selezione

La domanda di ammissione al concorso dell’Esercito 2024 per Atleti VFP4 deve essere compilata e presentata entro e non oltre il 27 dicembre 2024, esclusivamente online, mediante il Portale Concorsi sull’Esercito

I candidati ammessi al concorso saranno convocati per essere sottoposti a:

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali.

Per coloro che risulteranno idonei agli accertamenti, è prevista la valutazione dei titoli di merito.

Saranno ritenuti validi i titoli sportivi posseduti, che siano stati conseguiti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, il candidato può accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, calendari di svolgimento delle prove previste per l’iter concorsuale ed eventuali variazioni successive, ecc.) e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale.