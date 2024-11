Black Friday 2024: il black friday è arrivato, e milioni di consumatori si preparano a fare l’affare perfetto, sia online che nei negozi fisici. Tuttavia, tra sconti e offerte irresistibili, si nascondono anche numerose insidie, specialmente per chi acquista su internet. Vediamo tutti i consigli per evitare truffe e brutte sorprese.

Attenzione a email e messaggi sospetti

Le truffe spesso si nascondono dietro comunicazioni apparentemente affidabili. Email, SMS o messaggi che chiedono di cliccare su link per modificare dati bancari o monitorare spedizioni mai ordinate sono campanelli d’allarme. Le aziende serie non richiedono mai informazioni personali via messaggio. Inoltre:

Diffida di messaggi che trasmettono urgenza o contengono errori grammaticali.

che trasmettono urgenza o contengono errori grammaticali. Controlla che il logo dell’azienda non sia sfocato o approssimativo.

non sia sfocato o approssimativo. Ignora messaggi provenienti da numeri sconosciuti o anonimi.

Verifica il rivenditore durante il Black Friday 2024

Prima di effettuare acquisti su un sito di e-commerce per la prima volta, verifica l’attendibilità del venditore:

Cerca recensioni, feedback e commenti su piattaforme affidabili.

e commenti su piattaforme affidabili. Assicurati che il sito sia sicuro: deve essere presente il simbolo del lucchetto accanto all’indirizzo web e l’URL deve iniziare con https.

deve essere presente il simbolo del lucchetto accanto all’indirizzo web e l’URL deve iniziare con https. Controlla la presenza di informazioni aziendali come partita IVA, indirizzo e modulo di contatto.

come partita IVA, indirizzo e modulo di contatto. Occhio ai finti sconti

Molti sconti “imperdibili” possono essere ingannevoli. Per verificare l’effettivo risparmio:

Confronta il prezzo attuale con quello precedente, magari utilizzando siti o strumenti di monitoraggio dei prezzi.

magari utilizzando siti o strumenti di monitoraggio dei prezzi. Diffida da sconti troppo alti o prodotti con prezzi incredibilmente bassi.

o prodotti con prezzi incredibilmente bassi. Verifica se il venditore offre possibilità di cambio o reso: non è obbligatorio farlo se il prodotto non è difettoso, quindi procedi solo se sei sicuro dell’acquisto.

Utilizza metodi di pagamenti sicuri

Evitare pagamenti non tracciabili è essenziale per proteggersi dalle truffe. Ecco come fare:

Scegli metodi di pagamento sicuri come carte di credito o piattaforme affidabili (ad esempio PayPal). Evita i bonifici diretti a meno che il venditore non sia verificato. Assicurati che i tempi di consegna siano ragionevoli: per gli acquisti online, solitamente non superano i 30 giorni. Non utilizzare reti Wi-Fi Pubbliche Quando effettui transazioni online, utilizza sempre una connessione protetta. Le reti Wi-Fi pubbliche sono più vulnerabili agli attacchi informatici, mettendo a rischio i tuoi dati sensibili.

Informati sulle truffe più recenti del Black Friday 2024

Rimani aggiornato sulle ultime truffe segnalate dalla Polizia Postale o dalle associazioni dei consumatori. Questi enti forniscono regolarmente consigli utili e aggiornamenti sulle frodi in corso, aiutandoti a riconoscerle e a difenderti in tempo.