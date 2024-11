È di nuovo quel periodo dell’anno, e prezzi dei voli sono già lievitati, con cifre esorbitanti per poter ritornare in patria. Il caro voli per la Sicilia si fa, puntualmente, sentire in occasione delle festività natalizie, dando una batosta non indifferente ai portafogli dei lavoratori e degli studenti fuorisede. La Regione Sicilia è a caccia di soluzioni. Anche per quest’anno è stata prolungata la possibilità di chiedere uno sconto del 25% sui biglietti aerei per voli nazionali di andata e ritorno dalla Sicilia. Ma, in occasione del periodo delle festività natalizie, sta per arrivare un’ altra novità con il trasporto ferroviario.

Sicilia Express: cos’è

La Regione Sicilia farà partire dal 21 dicembre prossimo il Sicilia Express, il treno low cost che, in vista delle festività natalizie, collegherà il Nord e il Centro Italia con la Sicilia. La nuova iniziativa intrapresa dal governo Schifani in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, ha l’obiettivo di offrire un mezzo alternativo ed economicamente accessibile in un periodo in cui l’aumento della domanda fa lievitare i prezzi del trasporto.

Il 21 dicembre, da Torino, partirà il primo Sicilia Express che toccherà alcune tra le principali città d’Italia.

Nella giornata di ieri, a Milano, l’assessore regionale delle Infrastrutture, Alessandro Aricò e l’amministratore delegato di Treni Turistici Italiani (gruppo FS), Luigi Cantamessa hanno presentato l’iniziativa.

A rendere ancora più speciale il viaggio saranno le attività di intrattenimento che verranno offerte ai passeggeri grazie alla presenza a bordo di personaggi siciliani come l’attore Salvo Piparo, Claudio Casisa dei Soldi Spicci, lo stilista siciliano Alessandro Enriquez ed alcuni influencer che racconteranno il viaggio verso la Sicilia. “I viaggiatori si sentiranno in Sicilia sin dalla partenza — ha commentato a tal proposito l’assessore Aricò —. Saranno intrattenuti da esperienze a bordo che renderanno indimenticabile il rientro a casa e sarà consentito portare in carrozza gratuitamente i propri animali domestici”.

Schifani: “Ripetere questa esperienza anche in altri periodi”

Il presidente Schifani si è mostrato fiducioso di fronte alla nuova iniziativa: “Il governo regionale sta mettendo in campo ogni intervento possibile per supportare tutti quei siciliani, lavoratori o studenti, che per scelta o per necessità vivono nel Nord Italia e desiderano raggiungere i propri cari per trascorrere assieme le festività natalizie. Così, dopo le misure contro il caro voli, che intendiamo rafforzare a breve, abbiamo deciso di sostenere anche questa iniziativa. Sono fiducioso e penso che in molti apprezzeranno questa modalità di spostamento e magari riscopriranno il treno come valido e comodo mezzo di trasporto anche per lunghi viaggi”. Ma l’obiettivo è anche quello di non limitarsi soltanto alle festività natalizie: “L’auspicio è di poter ripetere questa esperienza anche in altri periodi dell’anno“.

Sicilia Express: da quando e dove acquistare i biglietti

I biglietti per il Sicilia Express si potranno acquistare a partire dal 3 dicembre, sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, app, biglietterie di stazione e self-service. Per maggiori informazioni, si può consultare il sito dedicato all’iniziativa siciliaexpress.eu.

Le tappe del Sicilia Express

Come già anticipato, la prima tappa del Sicilia Express sarà la stazione di Torino Porta Nuova per poi proseguire a Novara; Milano Porta Garibaldi; Parma; Modena; Bologna; Firenze S.M.N; Arezzo; Roma Tiburtina, Salerno; Messina. Giunto a Messina, Il convoglio sarà diviso in due sezioni, una in direzione Palermo con fermate a Milazzo; Capo d’Orlando; Santo Stefano di Camastra; Cefalù; Termini Imerese e Bagheria. E una diretta a Siracusa che fermerà a Taormina, Giarre R., Acireale, Catania, Lentini e Augusta.