Ponte sullo Stretto: va avanti l’iter del progetto per la realizzazione di una delle infrastrutture più discusse d’Italia. Tuttavia, sembra che il prezzo sia destinato a salire. È quanto prevede l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci: “La cifra sulla quale abbiamo ragionato finora è 12 miliardi, che non comprendeva però gli aggiornamenti previsti dalla legge“.

Secondo l’ad Ciucci, da 12 miliardi si passerebbe a 13,5 miliardi. “Stiamo definendo gli accordi con tutti i diversi affidatari, stiamo valutando le richieste presentate dai vari enti e Conferenze dei servizi”. Questo è quanto affermato nel corso del convegno di Unioncamere sul Ponte sullo Stretto. Gli accordi dovrebbe definirsi già nei prossimi giorni.

Il Ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha preso parte al convegno, si dimostra sempre fiducioso: “Tecnicamente non ci sono motivi ostativi per il Ponte, ma in Italia si fa ideologia su tutto anche sulle opere infrastrutturali. In Italia — ha proseguito Salvini — c’è un dibattito surreale, riescono a buttare in politica un ponte che fanno gli ingegneri, i ponti servono, serve quello di Messina come tantissimi altri”.