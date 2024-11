Lavoro Catania: nuove posizioni lavorative a Catania. Tra le tante richieste Eurospin cerca una risorsa per lo stage in ufficio commerciale, Amazon Transport ricerca un caposquadra di manutenzione, e Foot Locker è alla ricerca di un addetto/a vendita. Le tre aziende offrono imperdibili opportunità di crescita per il nuovo personale assunto. Di seguito i requisiti richiesti e l’offerta lavorativa.

Lavoro Catania, Eurospin

La società Eurospin Sicilia S.p.A, del Gruppo Eurospin, ricerca per la sede di Catania una risorsa da inserire in stage presso l’ufficio commerciale.

Tra i requisiti richiesti dall’azienda:

laurea (in economica o in ingegneria)

(in economica o in ingegneria) possesso di doti analitiche e comunicative.

Oltre alle competenze specifiche richieste, l’azienda richiede una grande flessibilità, approccio positivo. Inoltre, la capacità di lavorare in team è un’altra caratteristica imprescindibile. Richieste anche affidabilità e serietà.

La nuova risorsa si occuperà di diverse attività, tra le quali: statistiche di vendita, statistiche relative agli scarti di ogni singola famiglia merceologica; trasmissione di dati di vendita giornalieri, settimanali e mensili; attività di riconciliazione delle fatture che riguardano i servizi prestati presso i punti vendita.

Lavoro Catania, Amazon

A Catania, Amazon è alla ricerca di un caposquadra di manutenzione, da inserire nel team RME (Reliability Maaintenance Engineering). Alla nuova risorsa verrà offerto un contratto a tempo pieno, con dipsonibilità a lavorare anche durante i weekend.

Tra i requisiti richiesti da Amazon:

laurea preferibilmente a indirizzo tecnico, nel campo delle attività operative o dell’amministrazione aziendale;

preferibilmente a indirizzo tecnico, nel campo delle attività operative o dell’amministrazione aziendale; esperienza professionale in contesti lavorativi che prevedono il ricorso a molteplici imprese esecutrici esterne dislocate su più sedi;

professionale in contesti lavorativi che prevedono il ricorso a molteplici imprese esecutrici esterne dislocate su più sedi; esperienza nell’utilizzo di sistemi computerizzati di gestione della manutenzione, per la pianificazione di manutenzione proattiva e la registrazione degli interventi di manutenzione reattiva;

Lavoro Catania, Foot Locker

A Catania, Foot Locker è alla ricerca di una risorsa da inserire come addetto/a vendita, che abbia la capacità di fornire un’eccellente esperienza a ciascun cliente nel punto vendita. Foot locker offrirà ai nuovi asssunti un contratto part-time , con disponibilità a lavorare durante i weekend.

Le qualifiche richieste sono le seguenti:

esperienza al dettaglio di 0-3 anni;

al dettaglio di 0-3 anni; essere sicuro di sé e a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un’esperienza avanzata;

disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività.

Tra le responsabilità della posizione, rientrano: