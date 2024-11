È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di mobilità Erasmus per tirocinio verso Programme e Partner Countries (KA131) per l’anno accademico 2024/25.

Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Catania alla data di scadenza della presentazione della candidatura. Le candidature possono essere presentate online entro il 18 dicembre 2024.

I beneficiari

Possono partecipare studenti e studentesse di qualsiasi anno di corso e indirizzo di studio, del primo, secondo e terzo ciclo, regolarmente iscritti presso l’Università degli studi di Catania per l’a.a. 2024/25.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale (L) e a corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LM c.u.) sono tenuti a dimostrare l’iscrizione al secondo anno.

Lo status di studente va mantenuto per tutta la durata del tirocinio; durante il periodo di mobilità all’estero, non è possibile partecipare ad attività didattiche, accademiche ed istituzionali presso l’Università di Catania, salvo nel caso di specifiche deroghe concesse dall’Ateneo.

Possono partecipare anche coloro che abbiano acquisito lo status di laureando.

Possono beneficiare delle borse di mobilità per tirocinio anche i candidati che presentano la domanda nel corso dell’ultimo anno di iscrizione, con lo status di neo-laureati o neo-titolati.

Le macro-aree interessate

Le borse di mobilità per studio saranno distribuite sulla base di 4 graduatorie che terranno conto delle seguenti macro-aree tematiche: biomedica; economica-giuridica-sociale; umanistica; scientifica.

Durata del periodo di mobilità

Il programma prevede che ogni studente possa effettuare periodi di mobilità per un ammontare complessivo di 12 mesi per ogni ciclo di studio, per attività di Studio o Tirocinio.

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico il limite massimo è di 24 mesi, fermo restando il limite massimo di 12 mesi per anno accademico.

Le esperienze precedenti nell’ambito del programma Erasmus+ e/o come titolare di una borsa di studio Erasmus Mundus sono computate nel limite massimo per ciclo di studi, anche se svolte presso altro Ateneo o tramite bandi non gestiti dall’Università di Catania.

Attività da svolgere

Il Programma Erasmus+ consente di svolgere uno stage o un tirocinio presso imprese, centri di formazione e ricerca, ONG, associazioni, fondazioni, istituti, in un Paese partecipante al programma beneficiando di una borsa di mobilità. Non è possibile sostenere esami durante il periodo di mobilità Erasmus+ Tirocinio.

Tipologia di mobilità

Il programma stabilisce che il periodo di tirocinio possa essere svolto seguendo 3 diverse modalità:

mobilità fisica long-term ( long-term physical mobility ), da svolgersi entro e non oltre il 30 settembre 2025, in presenza fisica, in modo continuativo, con una durata minima di 2 mesi;

), da svolgersi entro e non oltre il 30 settembre 2025, in presenza fisica, in modo continuativo, con una durata minima di 2 mesi; mobilità fisica short-term ( short-term physical mobility ), rivolto soltanto agli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, con una durata minima di 5 giorni e massima di 30 giorni;

), rivolto soltanto agli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, con una durata minima di 5 giorni e massima di 30 giorni; mobilità mista long-term ( long-term blended mobility ), svolta combinando un periodo di attività in presenza fisica all’estero non inferiore alla durata minima obbligatoria (ossia 60 giorni completi e ininterrotti) e un periodo di tirocinio in modalità virtuale;

), svolta combinando un periodo di attività in presenza fisica all’estero non inferiore alla durata minima obbligatoria (ossia 60 giorni completi e ininterrotti) e un periodo di tirocinio in modalità virtuale; mobilità mista short-term (short-term blended mobility), svolta combinando un periodo di attività in

presenza fisica all’estero non inferiore alla durata minima obbligatoria (5 giorni completi e ininterrotti), e un periodo di tirocinio in modalità virtuale; è rivolta ai soli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.

Il periodo di mobilità Erasmus non può essere effettuato in modalità esclusivamente virtuale.