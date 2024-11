Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 ha scosso oggi la zona di Viagrande, comune situato alle pendici dell’Etna, intorno alle 18:16. L’evento sismico, di modesta intensità, ha avuto luogo a una profondità superficiale, a soli 4 chilometri a nord-est del centro abitato di Viagrande, interessando le frazioni di Lavinaio, Fleri e Monterosso.

Nonostante la magnitudo contenuta, la scossa è stata ben avvertita dalla popolazione locale, che ha riferito di un tremore improvviso, creando un po’ di allarme tra i cittadini. La sala operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania ha immediatamente localizzato il sisma e confermato la sua bassa profondità, che è uno degli aspetti che solitamente aumenta la percezione del fenomeno da parte degli abitanti delle zone circostanti. L’evento sismico non ha causato danni a persone o a cose.

Nonostante il fenomeno naturale non abbia avuto gravi conseguenze, il monitoraggio continuo delle attività sismiche da parte dell’INGV rimane fondamentale per garantire la sicurezza della popolazione e per fornire tempestive informazioni in caso di scosse più forti. Gli esperti ricordano che è sempre importante restare vigili e informati, soprattutto in una regione come quella etnea, dove il rischio sismico e vulcanico è sempre presente.