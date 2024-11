Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, Catania ospiterà il Vintage Market, un evento che celebra la moda vintage e il concetto di acquisto sostenibile. L’appuntamento si terrà in Piazza Scammacca, una delle piazze più suggestive della città, e sarà ad ingresso gratuito. Durante questi due giorni appassionati di abbigliamento retrò, accessori di lusso e pezzi eco-sostenibili si ritroveranno per un’esperienza unica.

Occasione perfetta per i regali di Natale

Grazie alla collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla, il Vintage Market offre un’ampia selezione di capi unici, accessori vintage di alta qualità e articoli esclusivi. Questo mercato è un’opportunità perfetta per trovare idee regalo per il Natale, riscoprendo l’eleganza e la storia dietro ogni pezzo. Inoltre, l’iniziativa si inserisce nell’ottica di promuovere scelte d’acquisto più consapevoli e rispettose dell’ambiente. Partecipando al Vintage Market, i visitatori avranno la possibilità di fare scelte di acquisto più consapevoli, promuovendo il vintage come alternativa al fast fashion. Un’opportunità per chi desidera unire lo stile e la sostenibilità, rinnovando il proprio guardaroba con pezzi unici e di qualità.

Per maggiori dettagli sulle attività e per prenotazioni, è possibile consultare il sito dell’evento. Non perdere l’occasione di partecipare a questo weekend di moda, musica e shopping sostenibile a Catania.

Il programma dell’evento

Il sabato 30 novembre, il mercato aprirà dalle 15:00 alle 22:00, dando il via a una giornata di shopping tra capi vintage e accessori di alta classe. Dalle 18:00 alle 21:00, l’evento offrirà anche un aperitivo, accompagnato da una selezione musicale curata da Buena Vibra, per creare un’atmosfera di convivialità e stile. La serata proseguirà con il Guest Bartender Domenico Vs Freddy – Classic vs twist on Classic, un’esperienza esclusiva con il rum Mount Gay, curata da Adriana Lo Piero e Fred Carlito’s.

La domenica, 1 dicembre, il Vintage Market sarà aperto dalle 11:30 alle 20:00. In particolare, dalle 12:00 alle 15:00, si terrà lo Swap Party organizzato da Sicule Will, un’occasione per scambiare i propri capi con altri partecipanti, rinnovando il guardaroba in modo ecosostenibile e contribuendo alla filosofia del consumo responsabile.