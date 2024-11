Un urgente e immediato intervento in autotutela all’assessorato regionale territorio e ambiente sulla variante alla concessione demaniale marittima rilasciata lo scorso 17 ottobre alla società “Tortuga” nel porticciolo di Ognina, è stato formalmente richiesto dal sindaco di Catania Enrico Trantino, al fine di garantire il preminente interesse pubblico e consentire i programmi di sviluppo posti in essere dall’Amministrazione comunale. il sindaco del capoluogo etneo nella missiva indirizzata agli uffici competenti e per conoscenza anche al presidente della Regione e all’assessore regionale al ramo ha scritto che “il provvedimento risulta infatti rilasciato sulla base di presupposti errati e infondati. In particolare, risulta emesso sulla base di un parere favorevole del Comune, che, in realtà, non è tale ma condizionato; in contrasto con i motivi ostativi più volte rappresentati nei mesi scorsi dal comune di Catania, in ragione dei contrapposti interessi pubblici sull’area e sulla base di una non corretta interpretazione di un provvedimento giudiziale”.

Nell’evidenziare l’importanza strategica e il valore storico-culturale del borgo di Ognina, al centro di un ambizioso progetto dell’Amministrazione Comunale di rigenerazione urbana, il sindaco sottolinea come dopo decenni di criticità irrisolte, in cui gli interessi privati hanno penalizzato questo storico quartiere, l’Amministrazione Comunale già da tempo ha avviato un programma di interventi coordinati e sinergici che determinano una svolta epocale per l’intero comprensorio. Il primo cittadino ricorda inoltre che il Comune ha avviato un concorso di progettazione nell’ambito della linea di intervento di Rigenerazione Urbana, per 15 milioni di euro, che prevede l’intera riqualificazione e valorizzazione del Borgo Marinaro con 52 progetti presentati. “È verosimile ritenere – aggiunge il sindaco di Catania – che la maggior parte di queste proposte contemplino la demolizione del cavalcavia che da decenni interrompe la connessione immediata tra mare, piazza e chiesa. La realizzazione di una struttura galleggiante sullo specchio acqueo, introdurrebbe un elemento di distonia tra mare e borgo. A questo va aggiunto il chiaro indirizzo politico dell’Amministrazione Comunale verso una visione integrata e sostenibile dello sviluppo evidenziato nelle linee guida del PUG che tra i suoi obiettivi prioritari ha quello di ridefinire l’integrazione fra la Città, il porto e l’intero sistema della fascia costiera, grazie alla realizzazione del passante ferroviario che permetterà di legare la città al suo mare, eliminando la cesura presente da oltre 150 anni. A fronte di ciò – si legge nella nota, controfirmata dal responsabile comunale dell’urbanistica di Catania – il sindaco evidenzia come risulti evidentemente inopportuno e contrario all’interesse pubblico il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime e di specchi d’acqua per attività di interesse meramente privato. Nel caso specifico di Ognina, ciò rischierebbe di compromettere irrimediabilmente l’attuazione del programma di rigenerazione urbana e la coerenza con il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, in fase di adeguamento alle nuove disposizioni europee”.