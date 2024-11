Migliori licei classici di Catania e provincia: anche quest’anno, puntuale come sempre, Eduscopio ha stilato le classifiche delle migliori scuole in Italia. Si tratta di uno strumento di orientamento molto utile per chi si trova di fronte alla decisione della scuola superiore da frequentare. Ecco quali sono i dati relativi ai licei classici del capoluogo etneo e provincia e secondo quali criteri Eduscopio stila le classifiche.

Eduscopio: cos’è

Eduscopio è un progetto della fondazione Agnelli, atto ad aiutare gli studenti nella scelta del percorso scolastico dopo la terza media, dando vita a delle classifiche con i migliori istituti superiori. Una volta entrati nella pagina dedicata, una mappa interattiva darà la possibilità di scegliere la zona interessata e l’indirizzo di studi. Dopodiché, verrà visualizzata la classifica in cui ci saranno istituti statali e non.

I criteri considerati da Eduscopio nella realizzazione delle classifiche sono i seguenti:

Media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola;

conseguiti agli dai diplomati di ogni scuola; Percentuale degli esami superati dai diplomati di ogni scuola;

dai diplomati di ogni scuola; Indice FGA , che mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50);

, che mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50); Diplomati in regola.

Migliori licei classici di Catania e Provincia 2024: le scuole statali

La mappa interattiva di Eduscopio dà la possibilità di selezionare un capoluogo di provincia e un chilometraggio. Se si seleziona Catania, con un raggio di 30 chilometri, in testa alla classifica risulta esserci il liceo classico “Nicola Spedalieri”, con un indice di valutazione di 73,9. La media dei voti degli studenti universitari che si sono diplomati allo “Spedalieri” è di 26,78 e la percentuale di diplomati in regola è del 19%. Lo scorso anno, la scuola occupava la quinta posizione.

Per il secondo posto ci si deve spostare ad Acireale con il “Gulli e Pennisi”, capolista dello scorso anno che si mantiene, quindi, in posizioni alte. La media dei voti degli universitari che hanno conseguito il diploma nel liceo acitano è di 26,55 e la percentuale dei diplomati in regola ammonta a una percentuale dell’81,2.

Chiude il podio il liceo “Mario Cutelli” di Catania. Anche qui la media voti degli studenti universitari è oltre il 26 (26,32) e il tasso di diplomati in regola è sempre alto, con il 73,2%.

In ordine, completano la classifica dei licei Classici Statali il Convitto “Mario Cutelli” di Catania, il “Concetto Marchesi” di Mascalucia e il “Mario Rapisardi” di Paternò.

Migliori licei classici di Catania e Provincia 2024: le scuole non statali

Tra i migliori licei classici non statali in classifica, figurano 2 istituti catanesi. Il migliore, al quarto posto della classifica generale, è il “Don Bosco“. L’ indice di valutazione è del 70,69%, con una media voti all’università del 25,6. I diplomati in regola registrano un dato molto alto con l’88,5%.

Segue il “Don Bosco” il liceo classico “San Giuseppe“, il cui indice di valutazione è al 68,71%. La media voti all’università è più alta del liceo “Don Bosco”, con 27,12. Tuttavia, i crediti ottenuti in media sono più bassi, facendo calare il punteggio generale. Gli studenti del “San Giuseppe” hanno una media crediti ottenuta del 61,43, contro i 78,02 del “Don Bosco”.

Ecco, di seguito la classifica completa, dal sito di Eduscopio, con tutti i dati consultabili: