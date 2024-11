Meteo Sicilia: ultimo vero e proprio weekend di novembre, con il prossimo che sarà a cavallo con il mese di dicembre, che vede qualche nuvola ma in prevalenza cielo sereno e soleggiato in quasi tutte le zone dell’Isola. Se le temperature massime sono state anche di circa 24 o 25 gradi negli ultimi giorni, da questo fine settimana sembra che lo scenario possa cambiare. Ecco, nel dettaglio, le previsioni del weekend, a partire da oggi, venerdì 22 novembre.

Meteo Sicilia: venerdì 22 novembre

Temperature massime che supereranno ancora i 20 gradi, per quanto riguarda la giornata di oggi. Tuttavia, in varie province, il cielo sarà con nubi sparse e poco nuvoloso. Da segnalare, invece, precipitazioni anche di carattere temporalesco nel Palermitano. Le città con la temperatura massima più alta saranno, invece, Siracusa con 25 gradi e Catania con 24. Venti forti o moderati ovunque.

Meteo Sicilia: sabato 23 novembre

Scenario diverso per sabato 23 novembre, con cielo sgombro da nuvole. In compenso, si registra un sensibile calo delle temperature massime, tutte al di sotto dei 20 gradi. Le più alte saranno a Siracusa e Catania che arriveranno a 20, mentre 10 saranno i gradi di temperatura massima a Enna, città più fredda dell’Isola. Nessun rischio di precipitazioni di alcun tipo, dunque. I venti saranno moderati ovunque.

Meteo Sicilia: domenica 24 novembre

Sulla stessa linea del sabato, anche la domenica si presenta con temperature massime più basse, con un ulteriore calo di 1 o 2 gradi. A Siracusa e Catania si raggiungerà una massima rispettivamente di 18 e 17 gradi. Enna resta sempre la città con la temperatura massima più bassa, di 12 gradi, con la minima che crollerà a 2. In tutta l’Isola, il cielo sarà caratterizzato da diverse nubi sparse senza particolari rischi di precipitazioni. Persistono i venti moderati in tutte le province anche per la giornata di domenica.

Cambio di tendenza, dunque, osservando anche le previsioni della prossima settimana.