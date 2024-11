Migliori scuole superiori a Catania e provincia: la scelta della scuola superiore rappresenta un momento cruciale per studenti e famiglie. Anche quest’anno, la piattaforma Eduscopio 2024, realizzata dalla Fondazione Agnelli, offre un prezioso supporto nella valutazione delle migliori scuole superiori in Italia. A Catania, i dati mostrano cambiamenti significativi rispetto all’anno precedente, con scuole che si riconfermano eccellenze e altre che scalano posizioni.

La piattaforma Eduscopio 2024

Eduscopio è una piattaforma gratuita creata dalla Fondazione Agnelli, che da anni si pone come punto di riferimento per famiglie e studenti nella scelta della scuola superiore. L’analisi si basa sui dati di oltre un milione e 300 mila diplomati italiani raccolti in tre anni scolastici consecutivi, ponendo attenzione agli esiti accademici dei diplomati, come la media dei voti universitari e i crediti acquisiti nel primo anno. Per gli istituti tecnici, invece, si valuta anche l’impatto sul mondo del lavoro.

I criteri valutati per la classifica delle migliori scuole superiori a Catania e provincia

I criteri attraverso cui la piattaforma classifica le migliori scuole superiori d’Italia sono principalmente 4:

L’indice FGA: è un indice che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori. La media dei voti: è un indice, normalizzato per tenere conto del diverso grado difficoltà dei corsi di laurea e degli esami sostenuti, che ci dice qual è la media dei voti universitari ottenuti dagli studenti della scuola. I crediti ottenuti: è un indice, normalizzato per tenere conto del diverso grado difficoltà dei corsi di laurea, che ci dice quanti crediti universitari sono stati ottenuti dagli studenti della scuola in percentuale sui crediti previsti al primo anno di corso. I diplomati regolari: è un indicatore che ci dice quanti studenti iscritti al primo anno in questa scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi.

Migliori scuole superiori a Catania e provincia

Nel 2024, Catania registra notevoli cambiamenti nelle classifiche dei migliori licei stilate da Eduscopio.

Licei Classici

Tra i licei classici, il Nicola Spedalieri si posiziona al primo posto con un FGA di 73,9 e una media voti del 26.78, superando il Mario Cutelli, che scende al secondo posto con 71,27. A seguire, troviamo il Don Bosco e il San Giuseppe, scuole paritarie che si affermano tra le migliori, in particolare il San Giuseppe presenta una media voti di 27.12. Rientra nella top five il Convitto Cutelli, che consolida la sua reputazione tra le scuole statali.

Licei Scientifici

Per i licei scientifici, il Galileo Galilei conferma la sua leadership con un punteggio di 74,6 e una media voti del 26.29, seguito dal Principe Umberto di Savoia (73,34) e dal Boggio Lera (72,99). Da segnalare il dominio del Boggio Lera nell’indirizzo Scienze Applicate, con un FGA di 70,66, distanziando nettamente il Vaccarini (54,82).

Licei delle Scienze Umane e Linguistici

Nel settore delle Scienze Umane, il Lombardo Radice si distingue con un FGA di 60,45, seguito dal Turrisi Colonna (58,39). Per il linguistico, invece, il Principe Umberto si afferma come leader con un FGA di 65,91 e una media voti del 25.26, seguito dal Galileo Galilei (64,38) e dal Boggio Lera (64,25). Chiudono la top five il Lombardo Radice e il Turrisi Colonna.

I dati del 2023 per le migliori scuole superiori a Catania e provincia: cosa è cambiato

Rispetto al 2023, i dati 2024 rivelano cambiamenti significativi nelle classifiche di Catania. Lo scorso anno, il Mario Cutelli guidava la classifica dei licei classici (65,86), seguito dallo Spedalieri (64,89). Nel 2024, il rapporto si inverte, con lo Spedalieri che sale al primo posto con un netto incremento (73,9), mentre il Cutelli arretra.

Nel settore scientifico, il Galileo Galilei si conferma primo, ma con un FGA più alto rispetto al 2023 (74,6 contro 70). Anche il Principe Umberto migliora il suo punteggio, passando da 69,46 a 73,34. Il Boggio Lera entra in terza posizione, mentre il Vaccarini, che nel 2023 non compariva tra i primi, emerge per l’indirizzo Scienze Applicate, anche se con un distacco significativo.

Infine, per il linguistico, si osserva una continua competizione tra le scuole: il Principe Umberto supera il Galileo Galilei, invertendo la posizione rispetto al 2023, quando il Galilei era leader.