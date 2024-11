Black Friday 2024: il Black Friday 2024, previsto per venerdì 29 novembre, è l’occasione perfetta per fare acquisti risparmiando grazie a sconti esclusivi. Nato negli Stati Uniti come giorno successivo al Ringraziamento, il Black Friday è oggi un fenomeno globale, atteso con entusiasmo da milioni di consumatori. Questa giornata è dedicata agli acquisti, sia online che nei negozi fisici, con offerte imperdibili su una vasta gamma di prodotti, dai dispositivi tecnologici agli articoli per la casa, abbigliamento e molto altro.

In Italia, l’evento è ormai consolidato e numerosi brand partecipano proponendo promozioni esclusive. Vediamo dove conviene acquistare e quali sono le offerte più interessanti del Black Friday 2024.

I migliori siti per il Black Friday 2024

1. Amazon

Amazon è il re indiscusso del Black Friday. Quest’anno propone sconti fino al 35% su migliaia di prodotti, dai dispositivi Amazon come Echo e Kindle a elettronica, moda, e casa.

2. MediaWorld

Con la promozione “Il Black Friday più colorato di sempre”, MediaWorld offre sconti fino al 50% su televisori, elettrodomestici e gadget tecnologici.

3. Unieuro

Unieuro promette risparmi fino al 60% durante il suo Passion Black Friday, ideale per chi cerca smartphone, elettrodomestici e prodotti per l’intrattenimento.

4. Dyson

Gli aspirapolvere e gli accessori Dyson sono tra i più richiesti. Per il Black Friday 2024, il brand offre sconti fino a 300€ su selezionati prodotti.

5. Zalando

Zalando si prepara a stupire durante il Black Friday 2024 con sconti che arrivano fino al 80% nella sezione Privé by Zalando.

6. The North Face

Con la promo Black Friday 2024, The North Face offre uno sconto del 30% per gli iscritti al programma XPLR Pass, ideale per gli amanti dell’abbigliamento tecnico e outdoor.

7. Sephora

Per gli appassionati di bellezza, Sephora offre sconti fino al 25% su fragranze e prodotti cosmetici durante la Black Week.

8. Nike

Nike propone un codice sconto del 25% durante il Black Friday fase 1, per rinnovare il guardaroba sportivo a prezzi vantaggiosi.

9. Leroy Merlin

Con sconti fino al 70%, Leroy Merlin è il posto ideale per chi vuole approfittare delle offerte Black Friday su prodotti per il fai-da-te, arredamento e giardinaggio.

10. Decathlon

Decathlon celebra il Black Friday sport offrendo sconti fino al 50% su abbigliamento sportivo e attrezzature per il fitness e il tempo libero.