Black Friday 2024: il Black Friday 2024 è alle porte, e Amazon è pronta a stupirci con una maratona di offerte imperdibili. Le promozioni iniziano alle 00:01 di giovedì 21 novembre 2024 e si concluderanno alle 23:59 di lunedì 2 dicembre, coincidente con il Blue Monday. Questo lungo periodo di sconti rappresenta un’occasione ideale per chi desidera risparmiare sugli acquisti natalizi o concedersi qualche sfizio tecnologico senza svuotare il portafoglio. Per affrontare al meglio questo evento, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Vantaggi per gli abbonati Amazon Prime

Gli abbonati ad Amazon Prime beneficiano di vantaggi esclusivi durante il Black Friday, tra cui accesso prioritario alle offerte, spedizioni rapide e flessibili opzioni di pagamento, come il servizio Bancomat Pay. Un’ulteriore comodità è data dal programma “Prime prova prima, paga poi”, che consente di testare vestiti e accessori prima di acquistarli. Chi non è ancora iscritto può approfittare dell’offerta Prime a 4,99 euro al mese durante questo periodo speciale. Sono disponibili anche promozioni su servizi come Amazon Audible (0,99 euro per i primi 90 giorni) e Amazon Music Unlimited (gratuito per 3 mesi).

Gli articoli in sconto del Black Friday 2024: dalle TV alla casa intelligente

Amazon ha previsto offerte fino al 35% su tutte le categorie, dalla tecnologia alla moda, passando per la casa, i giocattoli e molto altro. Tra i prodotti più interessanti troviamo:

Echo Dot di 5ª generazione (2 pezzi) e presa Sengled: ideale per chi vuole iniziare o completare la transizione alla casa smart, a soli 54,98 euro (50% di sconto) rispetto ai 110 euro iniziali. Approfitta ora qui.

di 5ª generazione (2 pezzi) e presa Sengled: ideale per chi vuole iniziare o completare la transizione alla casa smart, a soli 54,98 euro (50% di sconto) rispetto ai 110 euro iniziali. Approfitta ora qui. TV Samsung UE85DU7190UXZT Crystal 4K UHD da 85 pollici: un’opzione di alto livello per rinnovare il salotto, scontata a 899 euro invece di 999.

UE85DU7190UXZT Crystal 4K UHD da 85 pollici: un’opzione di alto livello per rinnovare il salotto, scontata a 899 euro invece di 999. Smartphone Xiaomi 14T: dotato di display da 6,67 pollici, processore 8300-Ultra e obiettivo Leica Summilux, in offerta a 467 euro (24% di sconto).

14T: dotato di display da 6,67 pollici, processore 8300-Ultra e obiettivo Leica Summilux, in offerta a 467 euro (24% di sconto). Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill Version: perfetta per cene fino a 6 persone, scontata a 89,99 euro rispetto ai 119,99 originali.

Moulinex Easy Fry & Grill Version: perfetta per cene fino a 6 persone, scontata a 89,99 euro rispetto ai 119,99 originali. Robot aspirapolvere Lefant: con controllo via app, mappatura e autonomia di 120 minuti, a soli 99,99 euro invece di 239,99 euro (sconto del 58%).

con controllo via app, mappatura e autonomia di 120 minuti, a soli 99,99 euro invece di 239,99 euro (sconto del 58%). Macchina per caffè Outin Nano: ideale per viaggio o campeggio, in offerta a 127,49 euro (15% di sconto).

ideale per viaggio o campeggio, in offerta a 127,49 euro (15% di sconto). Serratura smart Wolf Guard TT02: con impronte digitali e tastierino, proposta a 68 euro (14% di sconto).

Per accedere a queste offerte basta visitare Amazon Black Friday e approfittare dei codici esclusivi.

Shopping intelligente durante il Black Friday 2024

Durante il Black Friday 2024, le offerte lampo e giornaliere richiedono rapidità. Per evitare acquisti impulsivi, è utile stilare una lista dei desideri, funzione integrata su Amazon. Definire un budget è essenziale per non esagerare. Inoltre, acquistare con anticipo i regali di Natale può essere una mossa vincente.