Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare al laboratorio “VideoMaking LAB 2.0“, un’opportunità imperdibile per chi è interessato a conoscere ed esplorare l’universo del videomaking. Il laboratorio, promosso dalla WebTV di Ateneo, in collaborazione con il Centro Universitario Teatrale dell’Università di Catania, rappresenta un’importante occasione per chi desidera sviluppare e affinare le proprie competenze nel campo della produzione video.

Obiettivi e attività