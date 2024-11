È stato annunciato dalla SAC (la società di gestione degli aeroporto di Catania e Comiso) che, a partire dal 31 marzo 2025 e fino al 30 ottobre 2025, con una breve interruzione per il mese di agosto, la pista dell’Aeroporto di Catania sarà chiusa ogni notte, dalle ore 00:00 alle ore 06:00, per permettere l’esecuzione dei lavori di interramento della linea ferroviaria. Si tratta di un intervento che fa parte di un più ampio piano di sviluppo dello scalo etneo, che include la costruzione di una nuova pista di volo, fondamentale per potenziare l’operatività dell’aeroporto e rispondere alle crescenti esigenze del traffico aereo. Un intervento, definito “strategico e ambizioso” dalla stessa SAC, che si inserisce nell’ambito del Prnn, mirato a migliorare la qualità dei servizi e rendere l’aeroporto etneo all’altezza degli imponenti scali internazionali.

Le alternative per i voli notturni: spazio a Comiso

La notizia ha immediatamente suscitato non pochi timori tra i viaggiatori, preoccupati in particolare dal rallentamento delle operazioni di volo durante le ore notturne. Nonostante in tal senso dei rallentamenti saranno inevitabili, la SAC ha rassicurato passeggeri e compagnie aeree sulla possibilità di rischedulare i voli su Comiso, una manovra che tra l’altro potrebbe rappresentare per il c.d. “fratello minore” dell’aeroporto etneo, un’occasione per estendere la propria operatività e diventare una valida alternativa durante il periodo di lavori.

Lo scalo su Comiso: le dichiarazioni della SAC

Sulla scelta di utilizzare anche lo scalo di Comiso nel periodo dei lavori, si è espresso con toni rassicuranti, l’accountable manager di SAC, Rosario Di Bennardo il quale ha dichiarato a RagusaH24 che, pur avendo questo aeroporto orari di apertura limitati (dalle ore 07:00 alle ore 23:00), “La Sac ha comunicato alle compagnie che possono rischedulare su Comiso. In caso di richiesta da parte delle stesse compagnie, l’aeroscalo ibleo sarà aperto anche dopo le 24”.

Ci si augura che tale decisione, seppur necessaria per il progresso e il miglioramento delle infrastrutture siciliane, si riveli effettivamente funzionale e non generi ulteriori disagi nei viaggiatori. Dopo i vari inconvenienti vissuti negli ultimi anni presso l’Aeroporto di Catania, è fondamentale che le modifiche che saranno apportate contribuiscano davvero a migliorare l’esperienza complessiva dei passeggeri, senza compromettere l’operatività dello scalo.