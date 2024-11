Torna anche quest’anno la tradizione della Settimana del Baratto, un evento che coinvolge i B&B di tutta Italia e permette ai viaggiatori di soggiornare gratuitamente in cambio di beni o servizi. La Settimana del Baratto 2024 si terrà dal 18 al 24 novembre, offrendo un’opportunità unica per chi ama viaggiare con un tocco di originalità e creatività. Di seguito tutto quello che c’è da sapere!

Come Funziona la Settimana del Baratto?

Se sei un viaggiatore e vuoi partecipare alla Settimana del Baratto, il processo è semplice e divertente. Ogni B&B aderente è presente sul sito ufficiale, dove puoi visualizzare foto, descrizioni, recensioni e la posizione sulla mappa. Ogni struttura ha una lista dei desideri che indica i beni e/o servizi che il B&B accetterà in cambio della sua ospitalità, ma se non hai nulla di specifico da offrire, puoi comunque contattare il B&B con una proposta di baratto personalizzata.

Come partecipare

1. Cerca la tua Meta Ideale

Se hai già in mente una destinazione, puoi cercarla direttamente sul sito ufficiale, utilizzando la barra di ricerca o esplorando le varie regioni. Una volta trovato il B&B che ti interessa, accedi alla sua scheda, dove troverai il modulo “Contatta e Baratta”. Qui puoi proporre la tua offerta di baratto: compila il modulo, invialo e attendi la risposta via email dal gestore del B&B. Se preferisci, puoi anche contattare direttamente la struttura telefonicamente, i numeri sono visibili sulla pagina di ciascun B&B.

2. Scopri i Desideri dei B&B

Un altro modo per partecipare è esplorare direttamente la lista dei desideri dei B&B. Su ogni scheda della struttura troverai una sezione dedicata ai beni e servizi che il B&B sta cercando. Se qualcosa nella lista ti interessa e hai quel bene o servizio da offrire, puoi immediatamente proporti per un soggiorno in cambio di quanto richiesto. Se la tua proposta viene accettata, riceverai una risposta via email e potrai cominciare a prepararti per il tuo viaggio.

Cosa puoi offrire in cambio?

I beni o servizi richiesti dai B&B possono spaziare in mille direzioni, dalle più comuni a quelle più insolite. Potresti offrire, ad esempio: