In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quarta edizione dell'(H)Open Week. L’iniziativa si terrà dal 21 al 27 novembre e ha l’obiettivo di sostenere le donne vittime di violenza, offrendo loro supporto e accesso a servizi gratuiti. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Rodolico – San Marco” di Catania partecipa all’evento, mettendo a disposizione colloqui di orientamento gratuiti e materiale informativo.

I servizi gratuiti per tutte le donne

Durante questa settimana, le donne che hanno vissuto esperienze di violenza o maltrattamenti potranno ricevere colloqui di orientamento in presenza, senza necessità di prenotazione. I colloqui si terranno presso i presidi Rodolico di via Santa Sofia e San Marco di viale Carlo Azeglio Ciampi, dalle 9 alle 13. Inoltre, sarà distribuito un opuscolo informativo dal titolo “Violenza di genere – Riconoscerla, prevenirla, contrastarla”, disponibile anche online sul sito della Fondazione Onda.

Sensibilizzazione sulla violenza di genere

L’iniziativa mira a sensibilizzare tutti i cittadini sui diversi tipi di violenza, non solo fisica e sessuale, ma anche verbale, psicologica e economica. Come sottolinea la Presidente della Fondazione Onda ETS, Francesca Merzagora, il controllo su una donna non si manifesta solo attraverso la violenza fisica, ma anche tramite il tentativo di isolare e limitare la sua libertà personale. Con questa campagna, si vuole anche combattere i pregiudizi culturali che alimentano la violenza contro le donne nella vita quotidiana.

Il progetto portato avanti a Catania

L'(H)Open Week fa parte di un progetto più ampio che la Fondazione Onda sta realizzando nel corso del 2024, con attività di sensibilizzazione e una campagna di comunicazione per ridurre i pregiudizi sociali verso le donne. Tutti i servizi, con le modalità di accesso e i dettagli, sono consultabili sul sito ufficiale che permette di selezionare la regione e la provincia di interesse per trovare gli ospedali aderenti all’iniziativa.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione Libellula, e DonnexStrada, con la media partnership di Adnkronos, Baby Magazine, Panorama della Sanità, Salutare, e Tecnica Ospedaliera. Il progetto gode anche del contributo non condizionante di Aurobindo, Crédit Agricole, Eni, IBSA, Korian, MSD, e TIM.