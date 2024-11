Bonus asilo nido: riconfermato dal Governo anche per il 2025. La misura è stata rifinanziato nella sua forma potenziata dalla Legge di Bilancio 2025, ma con delle novità.

Le famiglie con figli di età fino a 3 anni, potranno richiedere l’aiuto economico ottenendo un contributo massimo di 3.600 euro l’anno, per sostenere le rette degli asili nido o di servizio assistenza domiciliare per minori con patologie.

Bonus Asilo Nido 2025: cos’è?

Il Bonus asilo nido 2025 è una misura di sostegno economico rivolto alle famiglie. Un aiuto in denaro, sotto forma di rimborso delle spese per l’asilo o forme di assistenza domiciliare. Può essere utilizzato per pagare le rette per asilo nido pubblico, privati autorizzati o forme di assistenza domiciliare sotto forma di bonus sigli disabili, nel caso di bambini che a causa di patologie non possono frequentare l’asilo.

Bonus Asilo Nido 2025: come funziona

Il Bonus asilo nido funziona mediante una procedura di rimborso. Le famiglie che rispettano i requisiti richiesti, tramite anticipo della retta degli asili, potranno richiedere il rimborso all’INPS di quanto pagato, allegando tutta la documentazione utile. Si può fare una domanda per ciascuna delle 11 rette mensili, oppure richiedere il rimborso totale entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

L’importo può variare da 1.500 a 3.600 euro determinato in base all’ISEE e del numero di minorenni.

Bonus Asilo Nido 2025: requisiti

Il Bonus Nido spetta ai genitori per i figli minori fino a 3 anni (da 0 a 36 mesi), anche adottati o in affidamento, per sostenere le spese per le rette degli asili nido oppure per pagare servizi di assistenza domiciliare (baby sitter) per minori con patologie che non possono frequentare il nido.

Spetta anche alle famiglie in cui vi sia un bambino di età inferiore a 3 anni affetto da gravi patologie croniche, sotto forma di contributo per il supporto domiciliare figli.

Bonus Asilo Nido 2025: come fare la richiesta

La domanda va presentata tramite il portale web dell’INPS, che prevede i seguenti step:

Accedere al sito internet INPS ed effettuare il portale utilizzando le credenziali SPID o CIE O CNS.

digitare nel campo di ricerca le parole “Bonus Nido”e selezionare tra i risultati della ricerca, la voce “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”

compilare la domandano i dati richiesti.

É possibile presentare richiesta per ottenere il bonus dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Chi non ha ancora fatto domanda per il 2024, dunque, è in tempo per ottenere il rimborso. Chi ha intenzione di richiederlo nel 2025, invece, può farlo a partire dall’anno nuovo.