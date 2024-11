Il ponte cavalcavia n.25, situato sull’autostrada A18 Messina-Catania, è stato riaperto al traffico veicolare e pedonale. La struttura, che attraversa il comune di Aci Sant’Antonio, era stata chiusa per un lungo periodo al fine di effettuare importanti lavori di manutenzione straordinaria. L’intervento è stato finalmente completato dal Consorzio Autostrade Siciliane.

I lavori attesi da 40anni

I lavori sul ponte, attesi da oltre quarant’anni, hanno riguardato diverse operazioni essenziali per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura. In particolare, sono stati eseguiti interventi di impermeabilizzazione, rifacimento del massetto e bitumazione. Lavori erano necessari per migliorare la stabilità e la durabilità del cavalcavia, un’arteria fondamentale per la viabilità nella zona.

Un punto strategico per i paesi etnei

Il ponte n.25 svolge un ruolo cruciale nella rete stradale siciliana, poiché collega la strada provinciale 25, che si estende tra il campo sportivo di Sant’Antonio e via Marchesana. Inoltre, rappresenta un nodo strategico tra i comuni di Aci Sant’Antonio, Aci Catena e Valverde, servendo una zona densamente abitata che include il quartiere delle Ville Sant’Anna. La riapertura del ponte era pertanto attesa con impazienza dalla comunità locale, per ridurre i disagi legati alla viabilità.

Il ruolo del Comune di Aci Catena

Per accelerare i lavori e garantire il rispetto dei tempi previsti, il Comune di Aci Catena ha avuto un ruolo attivo nel monitoraggio dell’intervento. La sindaca Margherita Ferro ha infatti sollecitato l’intervento diretto dell’ispettore capo Salvatore Pennisi, che ha seguito da vicino lo sviluppo dei lavori, partecipando agli incontri e ai briefing operativi tenuti presso la sede del Consorzio Autostrade Siciliane a Messina. Grazie a questo coordinamento, la riapertura del ponte è avvenuta in tempi relativamente rapidi, migliorando così la viabilità nell’area.