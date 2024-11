Oggi, nella zona di San Nullo, nel IV Municipio di Catania, si è svolta la campagna di educazione ambientale #AlberiPerIlFuturo, promossa dal Movimento Cinquestelle. L’evento ha coinvolto numerosi cittadini in un’iniziativa volta a sensibilizzare la comunità sull’importanza di preservare e promuovere il verde urbano, un tema sempre più centrale nella lotta contro il cambiamento climatico.

Alberi con un nome: simboli di dignità e speranza

Un aspetto particolarmente significativo dell’iniziativa è stato l’atto simbolico di dare un nome agli alberi piantati. “Attribuire un nome agli alberi significa dare loro dignità e riconoscere il loro ruolo nel nostro ambiente“, ha dichiarato Giuseppe Ragusa. L’idea di legare ogni pianta a una storia personale o collettiva mira a rafforzare il legame emotivo con l’ambiente e sensibilizzare anche chi non è ancora pienamente consapevole delle sfide ambientali.

Durante la giornata, sono stati piantati cinque alberi di ulivo, scelti non solo per il loro valore ecologico, ma anche per il forte simbolismo che portano con sé. Gli ulivi, infatti, sono da sempre associati alla pace e alla speranza di riconciliazione. In particolare, la scelta di piantare questi alberi ha voluto esprimere la solidarietà verso le popolazioni di territori martoriati dal conflitto, come l’Ucraina e la Palestina.

Il bisogno di più verde in città

L’iniziativa ha avuto un’ampia partecipazione da parte dei cittadini catanesi, che hanno ribadito l’importanza di avere più spazi verdi in una città che, purtroppo, sta rischiando di soffocare sotto il peso del cemento e delle costruzioni. L’evento si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione e azione locale, che mira a rendere Catania una città più sostenibile, verde e vivibile per le generazioni future.

Con queste piantumazioni, San Nullo si tinge di verde, dimostrando che anche le piccole azioni possono contribuire a un futuro migliore per la nostra città e il nostro pianeta.