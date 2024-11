Il sito ufficiale della Polizia di Stato ha pubblicato l’elenco completo delle postazioni autovelox attive sulle strade e autostrade siciliane per la settimana che va da lunedì 18 fino a domenica 24 novembre. Lo scopo principale è quello di prevenire incidenti e monitorare il comportamento dei guidatori.

Le postazioni autovelox

Lunedì 18/11/2024

Autostrada: A/18 Messina-Palermo ME

Strada Statale:

SS/626 CL

SS/640 di Porto Empedocle AG

Martedì 19/11/2024

Autostrada:

A 18 Messina-Palermo ME

A/19 Palermo Catania EN

A/19 Palermo-Catania PA

Strada Statale:

SS/114 SR

SS/115 RG

SS/121 CT

SS/189 PA

SS/SS 417

Mercoledì 20/11/2024

Autostrada:A/19 Palermo-Catania PA

Strada Statale: SS/121 Catanese CT

Giovedì 21/11/2024

Autostrada:

A/18 Messina-Palermo ME

A/19 Palermo Catania TP

Strada Statale: SS/189 PA

Venerdì 22/11/2024

Autostrada:

A/19 Palermo-Catania PA

A/29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale: SS/626 CL

Sabato 23/11/2024

Autostrada :

A/18 Messina-Palermo ME

A/19 Palermo-Catania PA

Strada Statale: SS/SS 417 CT

Domenica 24/11/2024

Strada Statale:

SS/626 CL

SS/640 di Porto Empedocle AG

Le sanzioni

Le multe varieranno in base allo sforamento del limite di velocità: per coloro che sforeranno illimite fino a 10km/h l’importo della sanzione sarà di €42, per chi violerà il limite di velocità dai10 ai 40km/h si applicherà una multa da 173 euro fino ad un massimo di 694 euro, per chi sforerà il limite dai 40 ai 60km/h la multa partirà da 543 euro e avrà un massimo di 2.170 euro, oltre la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, per chi invece supererà il limite di oltre 60km/h si applica una multa che va 845 euro fino ad un massimo di 3.382 con annessa sospensione della patente che va da 6 mesi ad un anno.