Wizz Air ha lanciato un concorso per le festività natalizie: “A casa per Natale con Wizz”, vediamo di che si tratta.

Le modalità del concorso

Questo concorso è pensato per gli studenti universitari fuori sede, in particolare per coloro che vivono al Nord e desiderano tornare a casa al Sud per il Natale. L’idea dietro il concorso è quella di dare loro un’opportunità speciale di riunirsi con le proprie famiglie.

Per partecipare, gli studenti tra i 18 e i 26 anni devono caricare su Instagram una foto o un video che mostri cosa significa per loro trascorrere il Natale con la famiglia. L’immagine o il video deve essere accompagnato da una breve descrizione e deve includere l’hashtag #ACasaPerNataleConWIZZ e il tag @wizzair. La partecipazione è possibile fino al 22 novembre 2024.

I 50 fortunati vincitori voleranno a Catania

I 50 studenti scelti tramite il concorso voleranno da Milano Malpensa a Catania il 18 dicembre 2024, per trascorrere le festività natalizie con i loro cari.

Tamara Nikiforova, senior communication manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Con ‘A Casa per Natale con Wizz’, vogliamo regalare un’esperienza unica a 50 studenti, che potranno finalmente stare con la loro famiglia durante le festività“. Il concorso è un’occasione imperdibile per chi non aveva programmato di tornare a casa, offrendo una sorpresa che renderà il Natale ancora più speciale!