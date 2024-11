La classifica 2024 del Global Ranking of Subjects, vede protagonisti diversi atenei italiani tra le migliori università al mondo per discipline. Tra le varie università figurano, dalla Federico II di Napoli al Politecnico di Milano, fino alla Sapienza di Roma.

Migliori università al mondo per discipline: criteri

L’edizione 2024 del Global Ranking of Academic Subjects ha censito più di 1.900 atenei di quasi 100 Paesi del mondo. Le materie prese in esame sono 55. La classifica di Shanghai utilizza un metodo quantitativo e bibliometrico. I criteri di valutazione delle università si basano quindi sulla qualità delle ricerche svolte in base a diversi fattori: numeri di riconoscimenti internazionali ottenuti, numero di paper pubblicati in riviste prestigiose, citazioni e collaborazioni internazionali.

Dove si piazzano gli atenei italiani

A conquistare la migliore posizione in assoluto è stata l’Università Federico II di Napoli, che è salita sul terzo gradino del podio mondiale per la facoltà di Farmacia. Non solo. L’ateneo partenopeo ha conquistato anche il 26° posto in Ingegneria aerospaziale e il 36° in Agraria.

Nella classifica di Shanghai troviamo l’Università Statale di Milano, che ha ottenuto il 30° posto del ranking per la facoltà di Farmacia e il 34° per Veterinaria. Il più antico ateneo in Italia ha guadagnato un’ottima 30° posizione per la facoltà di Veterinaria.

L’Università Bocconi di Milano si è aggiudicata diverse posizioni nella classifica del Global Ranking of Academic Subjects. Ha ottenuto il 29° posto in Management, il 32° in Economia, il 40° in Public Administration e il 47° in Finanza.

Ottimo posizionamento in classifica anche per il Politecnico di Torino, che eccelle in Ingegneria aerospaziale ottenendo il 25° posto in classifica per la discplina. Non solo. L’ateneo torinese si è piazzato anche in 12° posizione per Business Administration.

Il Politecnico di Milano ha conquistato un posto della prestigiosa classifica di Shanghai 2024, conquistando la 15° posizione nel mondo per Ingegneria aerospaziale.

l’Università di Firenze: secondo il ranking di Shanghai 2024, l’ateneo fiorentino si è aggiudicato il 39° posto al mondo per la disciplina di Farmacia e il 29° posto per quella di Scienze agrarie.

Tra le eccellenze italiane spicca anche La Sapienza di Roma. L’ateneo della Capitale ha conquistato ben quattro posti nella Top 50 del mondo. Prima di tutto, ha ottenuto un ottimo 12° posto in Fisica, poi il 20° posto in Ingegneria aerospaziale, il 31° in Farmacia e, infine, la 47° posizione in Automation and Control.