Evento di rilievo per per l’estate 2025 a Taormina. Dopo il successo ottenuto nei concerti di Milano e Roma, i Dream Theater annunciano il tour estivo, che li vede in Italia per il loro “40th Anniversary Tour”, tra le date Taormina.

la celebre band americana è pronta a suonare i suoi successi e i nuovi brani dell’album “Parasomnia” in uscita a Febbraio 2025. Oltre alla data del 4 luglio a Taormina, la band si esibirà a Marostica Summer Festival Volksbank (30 giugno), a Lucca Summer Festival (1° luglio), all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (2 luglio).

i biglietti sono in vendita su Vivaticket, nei relativi punti vendita e prevendite autorizzate a partire dalle ore 10 di giovedì 14 novembre.

Ecco alcune informazioni relative alla band: sono un gruppo musicale progressive Metal statunitense nato a Boston nel 1985 da John Petrucci, John Myung e Mike Portnoy. Il loro disco più venduto è Images and Words (1992), il quale fu certificato disco d’oro dalla RIAA e si piazzò alla posizione numero 61 della classifica Billboard 200, vendendo complessivamente 2 milioni di copie nel mondo. Anche gli album Awake (1994) e Six Degrees of Inner Turbulence (2002) entrarono nella Billboard 200, rispettivamente alla posizione 32 e 46.