Il 2024 ha visto una domanda senza precedenti di lavoratori nel mondo del turismo e dell’ospitalità alberghiera. Sostenibilità e tecnologia i due cardini del turismo del prossimo futuro, settore che oggi conta 380mila addetti distribuiti tra oltre 76mila imprese. A raccontarle è il nuovo report di Randstad Research “Viaggio nel turismo del prossimo decennio”, che ha individuato le 10 professioni che saranno presenti nel futuro di questo ambito lavorativo, tra le quali il destination manager, esperti in intelligenza artificiale applicata ad Hotel & Eventi, esperti di turismo esperienziale, sostenibile, del lusso, virtuale.

Per conoscere gli sbocchi professionali nel mondo del Turismo, dell’Ospitalità Alberghiera e degli Eventi, in forte crescita occupazionale, BeAcademy vi invita a partecipare all’edizione speciale Tourism&Events Next Generation presso gli esclusivi ambienti di Isola Catania, venue partner dell’evento, il prossimo 2 Dicembre start 17.30.

Un incontro, a partecipazione gratuita, per chiacchierare di Turismo, Ospitalità Alberghiera, Eventi per conoscere le nuove opportunità professionali nel settore, per chi sceglie di restare in Sicilia o partire per un’esperienza altrove in Italia o all’estero.

Luxury Hotel Management, Event Management, Destination Management, Tourism Management, Wedding Design i temi trattati, insieme alle principali figure professionali per fare carriera in questo mondo, senza dimenticare uno spazio dedicato alle domande e alle curiosità sulla 10^ Edizione del Master THEM – Tourism, Hospitality & Event Management, che avrà inizio a gennaio 2025 a Catania in formula live streaming e in presenza.

Un incontro volto al confronto con professionisti del settore che porteranno la loro esperienza e le loro case history per conoscere quali brillanti carriere professionali offre questo settore e come diventare i professionisti della “Next Generation”. Interverranno anche young professional del Turismo e degli Eventi che porteranno la loro diretta testimonianza di un percorso partito dal Master THEM e giunto a ricoprire ruoli manageriali e direttivi in importanti aziende nazionali e internazionali.

Tra gli interventi Umberto Trani – Co-Direttore Therasia Resort Sea & Spa, membro The Leading Hotels of The World, e Docente del Master THEM; Luca Melilli – Wedding&Event Designer, Co-Founder Panta Rhei Wedding e titolare del Modulo Destination Wedding Design & Planning del Master THEM; Marcel Gribling – Managing Director Sicily Events DMC e Docente del Master THEM; Federica Maritato – Sales Department Beddy – Zucchetti Hospitality e Docente del Master THEM.

A conclusione dell’incontro una rinfrescante degustazione a cura di Tomarchio Bibite con la migliore selezione della linea BIO che sarà introdotta da Federica Alongi, Marketing Manager, presentando anche il riconoscimento ottenuto da Gambero Rosso.

Per partecipare è richiesta la registrazione, gratuita, su eventbrite al link seguente: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tourismevents-next-generation-1070815631379

Prevista l’assegnazione di 5 borse di studio per la partecipazione al Master tra i presenti all’incontro.

Se il mondo del Turismo, dell’Ospitalità Alberghiera e degli Eventi è quello dove vi immaginate domani, questo Talk oggi può darvi gli spunti che cercate.