Scene spaventose arrivano da Torre Archirafi, frazione di Riposto in provincia di Catania. Il violento nubifragio abbattutosi nella mattinata odierna ha fatto esondare il torrente Babbo. Gli effetti sono devastanti e a causa dell’esondazione anche alcune auto sono state trascinate in mare, oltre a tutto ciò che il torrente ha incontrato per strada.

Non si segnalano, al momento, danni a persone. Le auto che sono state trascinate erano parcheggiate e non in transito. Acqua e fango stanno continuando a scendere verso il mare.

In aggiornamento…