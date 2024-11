Il maltempo e le piogge di questi ultimi giorni a Catania generano preoccupazione, sollecitando maggiore attenzione su alcuni aspetti problematici, tra cui, in particolar modo, la situazione critica delle caditoie.

Così si è espresso il consigliere di “Prima L’Italia – Lega”, Andrea Cardello: “È fondamentale potenziare il servizio di pulizia dei tombini, che in molte zone della città sono letteralmente otturati da rifiuti e detriti”.

Una simile condizione ostacola il corretto deflusso dell’acqua piovana nel sistema fognario, alimentando il rischio che strade e vie della città possano allagarsi e trasformarsi in piccoli torrenti. Cardello sottolinea: “In alcuni casi, le caditoie risultano piene di cenere vulcanica o, non essendo ripulite da tempo, si sono trasformate in veri e propri vasi pieni di terriccio“.

“Non possiamo continuare a gestire queste emergenze con le solite modalità e tempistiche“, conclude Cardello, “servono misure drastiche per evitare che si verifichi l’ennesima tragedia”.