Bonus libri 2025: alla Camera dei deputati, è stata presentata la proposta di estenderlo tutti gli studenti, delle scuole primaria e secondaria di ogni grado, a partire dal 2025.

Bonus libri 2025: la proposta di legge

La proposta di legge n. 2013 (dal titolo “Disposizioni concernenti la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado“) è stata presentata il 6 agosto 2024 dai deputati PD Vinicio Peluffo e Irene Manzi. La misura è volta a garantire e promuovere l’accesso gratuito ai libri di testo a tutti gli alunni e gli studenti, dalle scuole primarie alle scuole superiori, del sistema nazionale di istruzione, a partire dall’anno 2025. Il testo è stato stampato ufficialmente l’8 novembre ed è ora pronto per passare all’esame della commissione. A breve, la proposta potrebbe essere discussa in Parlamento e, una volta approvata, entrare in vigore.

Per coprire i costi della misura, ancora in fase di proposta, sono previsti 500 milioni di euro annui, reperiti tramite tagli e risparmi sulle spese statali non essenziali.

La proposta si basa sul riconoscimento e la garanzia di un diritto fondamentale, ossia il diritto allo studio, previsto e tutelato agli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana.

Se approvata, costituirà un grande sostegno economico per milioni di famiglie.

Bonus libri 2025: come funziona

Il bonus libri 2025 verrà attivato attraverso la diretta erogazione dell’aiuto alle famiglie e agli alunni delle scuole primarie e secondarie (sia di primo grado sia di secondo grado) del sistema nazionale di istruzione, garantendo agli stessi l’accesso totalmente gratuito ai libri di testo scolastici.

Un decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, stabilirà le modalità di erogazione del bonus stesso.

Il bonus libri, così esteso con la nuova legge potrebbe entrare in vigore a partire dall’anno scolastico 2025-2026.