Attivo da domani, all’Ospedale “San Marco”, l’ambulatorio per la vaccinazione in ambiente intra-ospedaliero. Il servizio, realizzato grazie alla sinergia fra l’Azienda sanitaria provinciale, l’Università di Catania e l’AOUP “G. Rodolico-San Marco”, garantisce l’organizzazione di percorsi vaccinali dedicati ai soggetti a rischio e per la promozione della vaccinazione nei reparti ospedalieri sia al momento della dimissione e del ricovero (soggetti trapiantati, con patologie oncoematologiche o immunodepressi, asplenici…), sia in occasione di visite ambulatoriali periodiche (donne in gravidanza, pazienti reumatologici…).

L’iniziativa contribuisce, inoltre, a potenziare l’offerta vaccinale territoriale, coordinata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, in attuazione del Piano regionale di Prevenzione 2020-25 e del Piano nazionale Prevenzione vaccinale 2023-25.

L’ambulatorio è coordinato da un dirigente medico dell’UOC di Epidemiologia dell’Asp di Catania e si avvale del supporto di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Medicina Preventiva dell’Università di Catania.

L’offerta vaccinale sarà rivolta, in prima istanza, ai pazienti dei reparti del Presidio Ospedaliero che saranno preventivamente informati, tramite materiale divulgativo, dal personale delle Unità Operative ospedaliere e con il supporto dei medici in formazione specialistica.