I vigili del fuoco sono ancora impegnati in numerosi interventi a causa dei violenti nubifragi che stanno colpendo diversi paesi del territorio etneo. Dalle 8:00 di questa mattina fino alle ore 12:00 si cotanto 64 interventi complessivi. Sono in corso 13 interventi riguardati soccorso a persone, danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli.

I territori principalmente interessati sono i comuni di Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale, Aci Sant’Antonio.

Richiamato personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza.

Intervento rivelante nella frazione di Altarello, tra Riposto e Giarre per soccorso a persona. Un fiume ha esondato ed ha invaso il piano terra di un’abitazione dove all’interno vi erano 4 persone di cui 2 disabili. Intervento in corso, necessario anche l’utilizzo del mezzo anfibio.