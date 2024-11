Il maltempo si è abbattuto sull’intera provincia etnea e le intense precipitazioni hanno provocato numerosi disagi.

Le città di Acireale e Giarre sono state vittime di un vero e proprio diluvio, ritrovandosi sommerse dall’acqua. L’autostrada A 18 Messina – Catania è stata invasa dai fiumi, il che ha reso difficoltosa, oltre che pericolosa, la viabilità. È stata disposta la chiusura delle scuole anche Siracusa e in quasi tutta la provincia di Catania mentre le lezioni continuano ad essere regolari a Messina.

Le previsioni meteo degli esperti annunciano miglioramenti e schiarite nel corso della giornata.

Nel frattempo, a Catania non si segnalano particolari criticità, a differenza di altri paesi etnei.

Le dichiarazioni di Trantino

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, si è così espresso: “Le previsioni segnalano condizioni di pioggia intensa nel corso della notte con miglioramento nella giornata. In ogni caso l’unico bollettino a cui per legge mi devo affidare è quello della protezione civile che segnala allerta arancione. Considerata anche la pioggia degli scorsi giorni, abbiamo esigenza di verificare le condizioni degli istituti scolastici. Per questa ragione ho firmato l’ordinanza con cui dispongo la sospensione delle attività didattiche per mercoledì. Non sono tra coloro che valutano con leggerezza la sospensione delle lezioni o chiudere le scuole, ma da sindaco e da genitore sento forte, prima di tutto, la responsabilità di tutelare le nostre ragazze e i nostri ragazzi, che devono potere studiare in condizioni di sicurezza”.