È possibile candidarsi fino al 13 novembre 2024 alla 6a edizione del programma YEP – Young Women Empowerment, un’iniziativa ideata dalla Fondazione Ortygia per promuovere l’inclusione di genere e la valorizzazione dei talenti femminili. Questo progetto rappresenta una grande opportunità per le giovani studentesse universitarie che desiderano orientarsi nel mondo del lavoro e fare scelte professionali consapevoli. Grazie alla collaborazione con importanti aziende italiane, le partecipanti potranno beneficiare di un percorso di mentoring, che le accompagnerà nel loro sviluppo accademico e professionale.

Obiettivi del programma YEP

YEP ha come obiettivo primario quello di empowerment delle giovani donne nel sud Italia, fornendo loro gli strumenti necessari per fare scelte informate riguardo il loro futuro accademico e professionale. Il programma si propone di avvicinare le studentesse al mondo del lavoro, offrendogli un’occasione unica per confrontarsi con professioniste di successo, figure provenienti da realtà aziendali di rilevanza nazionale e internazionale. L’iniziativa vuole stimolare il talento femminile, contribuendo a ridurre il divario di genere presente in molti settori professionali, e a creare nuove opportunità di crescita per le giovani studentesse del Sud Italia.

Il percorso di mentoring

Il programma YEP prevede un percorso di mentoring della durata di 6 mesi, che si svolgerà da remoto. Durante questo periodo, le studentesse selezionate saranno accompagnate da una mentore di una delle seguenti aziende partner: Deloitte, illimity, Intesa Sanpaolo, Fastweb, Leonardo, Santander, Sifi, Snam, Sparkle.

Le mentor, professioniste con una solida esperienza in ambito aziendale, offriranno alle studentesse consigli pratici e competenze utili per orientarsi nel mondo del lavoro e prepararsi al meglio per il futuro professionale. Le partecipanti potranno così approfondire tematiche come l’orientamento accademico, le scelte professionali, la gestione della carriera e le sfide che una donna può affrontare nel contesto lavorativo.

Chi può partecipare al programma YEP

Il programma è rivolto a studentesse universitarie iscritte al primo o secondo anno di Laurea Magistrale (quarto e quinto anno per i corsi a ciclo unico) dei seguenti dipartimenti:

Dipartimento di Economia e Impresa

Dipartimento di Matematica e Informatica

Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica

Dipartimento di Scienze Umanistiche (corso di Scienze del Testo per le Professioni Digitali)

Dipartimento di Fisica e Astronomia

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura

Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute

Come candidarsi

La partecipazione al programma è gratuita, e per candidarsi le interessate dovranno compilare il modulo di iscrizione disponibile online. Le candidature sono aperte fino al 13 novembre 2024, e verranno selezionate sulla base della motivazione delle partecipanti. Le studentesse che saranno scelte avranno la possibilità di intraprendere un percorso di crescita personale e professionale, con l’accompagnamento di esperte del settore.