A causa delle avverse condizioni meteorologiche, con allerta rossa proclamata dalla Protezione Civile, la prova scritta per il concorso dell’Agenzia delle Entrate, prevista inizialmente per oggi, è stata rinviata.

Il concorso è finalizzato all’assunzione di 80 unità (poi aumentate a 148), destinate a ricoprire il ruolo di funzionari gestionali. Questi professionisti saranno coinvolti nei processi di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.

La prova, che doveva svolgersi oggi a Catania e Siracusa, si terrà ora il prossimo 4 dicembre. Le prove si svolgeranno nelle stesse sedi e con gli stessi orari comunicati in precedenza, come indicato nell’avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 23 settembre scorso.

Rinviate le prove orali del concorso per docenti

Oltre al concorso dell’Agenzia delle Entrate, anche le prove orali del concorso per docenti della classe A028 (Matematica e Scienze) sono state rinviate. Le prove, previste per il 12 e 13 novembre, sono state posticipate a causa dell’emissione di un’ordinanza urgente dal sindaco di Catania, sempre in risposta all’allerta rossa emanata dalla Protezione Civile.

Il rinvio delle prove orali avverrà a data da destinarsi. L’avviso ufficiale comunica che i candidati interessati saranno r convocati successivamente e riceveranno una nuova data per l’esame orale.

Le cause dei rinvii

I rinvii delle prove, sia per il concorso dell’Agenzia delle Entrate che per il concorso docenti, sono dovuti a motivi di sicurezza legati alle condizioni meteo estreme che stanno interessando la Sicilia in questi giorni. Gli organizzatori dei concorsi hanno sottolineato l’importanza di garantire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti. I candidati dovranno quindi aspettare nuove comunicazioni ufficiali per conoscere le modalità precise di svolgimento delle prove rinviate.

In attesa dei nuovi appuntamenti, tutti i candidati sono invitati a consultare regolarmente i siti ufficiali delle rispettive amministrazioni per aggiornamenti.