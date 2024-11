A causa dell’allerta meteo rossa diramata per la Sicilia orientale e arancione per quella occidentale, la programmazione ferroviaria in tutta la regione subirà modifiche e cancellazioni. La Protezione Civile ha avvisato della severità delle condizioni meteorologiche previste per la giornata di oggi, e molti sindaci hanno emesso ordinanze per tutelare la sicurezza pubblica. Le modifiche riguardano sia le linee locali che quelle interurbane, con particolare attenzione alle zone più colpite dal maltempo.

Le linee ferroviarie chiuse

Nel Catanese, a causa dell’intensificarsi delle precipitazioni e dei rischi legati al maltempo, restano chiuse due linee ferroviarie principali: la Catania-Caltagirone e la Catania-Taormina-Alcantara-Giarre. Per quest’ultima sono previste numerose cancellazioni e rimodulazioni dei percorsi, con disagi significativi per i pendolari e i viaggiatori.

Raccomandazioni per la sicurezza dei viaggiatori

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha invitato la cittadinanza alla massima prudenza, soprattutto per chi si sposterà per motivi di lavoro o scolastici. “Raccomando cautela per chi anche stamattina si muove per raggiungere destinazioni scolastiche o di lavoro – ha dichiarato Aricò – e di uscire di casa soltanto per necessità”. Le autorità locali e il sistema della Protezione Civile sono attivamente impegnati per garantire la sicurezza della popolazione, monitorando costantemente l’evolversi delle condizioni meteorologiche.

Protezione civile in prima linea

Le strutture regionali e locali, tra cui la Protezione Civile, sono pronte a intervenire per assistere la cittadinanza durante questa giornata di maltempo, caratterizzata da condizioni di particolare severità. Si prevede un’ulteriore intensificazione delle precipitazioni, con possibili disagi legati a frane, allagamenti e interruzioni dei servizi. Le autorità raccomandano di seguire le informazioni in tempo reale e di adottare tutte le precauzioni necessarie.