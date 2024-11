Continua l’allerta rossa in provincia di Catania. Il maltempo ha portato con sé ingenti danni e disagi sia in città che in provincia. I dati sono allarmanti se si considera che in meno di 24 ore sono stati effettuati oltre 100 interventi dei Vigili del fuoco.

Continua l’allerta rossa in Sicilia Orientale

La Protezione Civile, insieme a tutte le forze locali e ai volontari, sta lavorando senza sosta per monitorare la situazione e prevenire possibili danni a persone e beni. Sebbene al momento non siano stati segnalati disagi gravi, il rischio di peggioramento nelle prossime ore è ancora elevato.

I sopralluoghi si concentrano principalmente nelle zone abitate, per monitorare le possibili criticità legate agli allagamenti e ai dissesti idrogeologici. I principali obiettivi di questi sopralluoghi sono la verifica della tenuta di canali, torrenti, tombini.

Controlli costanti sul territorio

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale (SORIS) ha attivato una ricognizione telefonica su tutta l’isola, con particolare attenzione ai comuni più esposti all’allerta rossa. Questa misura permette alle autorità di avere un quadro dettagliato della situazione in tempo reale.