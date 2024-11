Attenzione alta in città per l’allerta rossa ancora in corso. Nonostante le precipitazioni siano risultate meno intense di quanto inizialmente previsto, le autorità locali e regionali stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. La protezione civile, i Vigili del Fuoco e altre forze di soccorso sono in piena mobilitazione, con rinforzi che stanno arrivando da diverse regioni per far fronte a eventuali criticità.

Rinforzi dei Vigili del Fuoco da Calabria e Basilicata

In risposta alla situazione di allerta, i Vigili del Fuoco delle regioni vicine, in particolare dalla Calabria e dalla Basilicata, sono stati chiamati a intervenire per rafforzare i dispositivi di soccorso a Catania. Le squadre di soccorso, equipaggiate con mezzi specializzati, sono in pronta partenza e si uniranno ai team locali per supportare eventuali operazioni di evacuazione, soccorso e messa in sicurezza delle aree più vulnerabili. La loro presenza è fondamentale in una fase come questa, dove il rischio di allagamenti e smottamenti potrebbe aumentare con l’intensificarsi delle precipitazioni.

Velivoli delle Forze Armate

A supporto delle operazioni di monitoraggio e soccorso, sono stati allertati anche due velivoli delle Forze Armate, specializzati per il volo notturno. Questi velivoli, in partenza da Catania e Trapani, sono dotati di tecnologia avanzata per l’intervento rapido e il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e del territorio. Possono essere impiegati in situazioni di emergenza, come l’evacuazione di persone isolate o l’assistenza a chi si trova in difficoltà a causa delle intemperie. La capacità di volo notturno permette alle Forze Armate di operare in condizioni di scarsa visibilità, garantendo la continuità degli interventi anche nelle ore notturne.

Arrivo di veicoli anfibi da Palermo

In parallelo, arrivano a Catania i rinforzi da Palermo, tra cui veicoli anfibi in grado di operare anche in presenza di forti inondazioni. Questi mezzi specializzati sono indispensabili per affrontare le emergenze in aree particolarmente colpite da allagamenti, dove i normali veicoli di soccorso non sarebbero in grado di transitare. I veicoli anfibi permetteranno agli operatori di soccorso di agire tempestivamente.