In scadenza questo venerdì (15 novembre), il master in Teorie e Tecniche di Mediazione, Traduzione e Interpretazione Italiano-Lingua dei Segni Italiana, i posti disponibili sono limitati a solo 30, con un costo di 2.756 euro per 12 Mesi di Master per 60cfu, utili per l’inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento.

Le caratteristiche

Il master intende offrire le fondamenti per l’esercizio della professione di interprete e traduttore con competenze scientifiche multidisciplinari, fornirà le competenze professionali in ambito di interpretazione e traduzione a tutti i livelli, per consentire l’esercizio della professione in diversi contesti. Il Master si terrà presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, presso i locali del Monastero dei Benedettini. Il docente incaricato della coordinazione del Master è la Prof.ssa Sabrina Fontana.

Le possibili prospettive occupazionali

L’interprete di Lingua dei Segni Italiana è una figura professionale le cui competenze possono essere impiegate in diverse situazioni occupazionali. Il Master intende fornire le competenze professionali specifiche per mediatore, interprete, traduttore di lingua dei segni italiana, per garantire ad ogni singolo individuo il diritto umano e linguistico di esprimersi attraverso la propria lingua nativa. Il corso fornirà specifiche conoscenze e competenze per esercitare la professione nei diversi setting lavorativi, nello specifico, in ambiti di conferenze, lezioni e di trattativa.

Accesso ed iscrizione

Per poter accedere al master, il candidato dovrà essere in possesso di una delle seguenti lauree, ricordiamo che in qualità di master si parla di un corso post laurea;

Mediazione Linguistica e interculturale L/12;

Lingue e culture moderne L/11;

Lettere L/10;

Scienze e tecniche Psicologiche L/24;

Scienze della comunicazione L/20;

filosofia L/5;

Servizio Sociale L/39;

Scienze dell’educazione e della formazione L/19;

Sociologia L/40;

Traduzione specifica e interpretariato LM/94;

Scienze del linguaggio, intercultura e formazione LM/39;

Lingue e Culture europee e d extraeuropee LM/37;

Scienze pedagogiche LM/85;

Scienze dello spettacolo e produzione multimediale LM/65.

Per entrare i candidati dovranno affrontare un controllo dei titoli e, conseguentemente, un colloquio.

Per partecipare al corso lo studente deve presentare domanda unicamente online collegandosi al portale studenti e selezionare, nella sezione Immatricolazione/test d’ingresso, e scegliere nel menu “selezionare master” il corso scelto.