Il 2024 è stato un anno ricco di eventi astronomici straordinari. Dopo il coinvolgente sciame meteorico di ottobre e l’apparizione spettacolare della cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), il 2024 si conclude con un altro evento di grande impatto: la Superluna del Castoro di novembre. Quest’ultimo fenomeno chiuderà il ciclo delle quattro superlune dell’anno, un evento che promette di affascinare ancora una volta gli appassionati di astronomia.

Le Superlune del 2024

Nel corso di quest’anno, abbiamo avuto la fortuna di osservare ben quattro superlune, una per ogni stagione estiva e autunnale. Le prime tre si sono verificate rispettivamente a agosto, settembre e ottobre, e la quarta e ultima si avvicina, con il suo culmine previsto per il 15 novembre. Sebbene tutte le superlune siano visibili con un aspetto spettacolare, quella di novembre sarà la più distante dalla Terra, trovandosi a 361.867 chilometri di distanza.

Cos’è una Superluna e quando sarà visibile?

Attualmente, la Luna si trova nella fase crescente e raggiungerà il primo quarto nei prossimi giorni. La Luna piena del Castoro, che segna il culmine di questo ciclo di superlune, sarà visibile il 15 novembre 2024 alle 22:29 (ora locale), nella costellazione dell’Ariete. Tuttavia, il fenomeno potrà essere osservato anche nei giorni precedenti e successivi, dal 14 al 16 novembre, in quanto la Luna apparirà quasi piena per tutto il periodo.

La Superluna di Novembre

La Luna di novembre sarà circa 6,5% più grande e 12,8% più luminosa rispetto a una luna piena comune. Sebbene possa sembrare un cambiamento notevole, gli esperti avvertono che la differenza visiva, per quanto percepibile, non è drammatica. In altre parole, la Luna non apparirà così spettacolare come potrebbe sembrare, e la differenza rispetto a una luna piena normale sarà abbastanza sottile.