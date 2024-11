Una nuova settimana e un nuovo colpo messo a segno ai danni di una banca siciliana: l’Unicredit. Questa volta, la vittima è l’Unicredit di corso Europa 40, a Trecastagni, nel catanese. Il modus operandi utilizzato dai malviventi segue lo stesso schema dei precedenti episodi: l’ennesimo attacco della cosiddetta “banda dell’escavatore”.

Sul caso indagano i Carabinieri della Stazione di Trecastagni e quelli della Compagnia di Acireale, che hanno avviato un’intensa attività investigativa. I rilievi tecnici sono stati affidati alla Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, che sta cercando di raccogliere elementi utili per risalire agli autori del colpo.

Il colpo notturno

Il furto è stato messo a segno intorno alle 3 del mattino del 9 novembre. Come in altre occasioni, i ladri hanno utilizzato l’escavatore per strappare via il bancomat dalla sua sede e portar via il denaro contenuto nella cassa automatizzata. Al momento, la quantificazione del bottino è ancora in corso, ma si teme che l’ammontare sia significativo.

Il solito modus operandi

La banda di ladri sembra seguire il solito modus operandi per tutti i loro colpi. Solitamente rubano un escavatore da un qualche cantiere e bloccano la strada con dei mezzi, per agire completamente indisturbati. Anche questa volta hanno agito con la stessa tecnica operata sia a Vizzini che a Mirabella Imbaccari e Scordia.