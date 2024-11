I dati raccolti dalla Caritas italiana e la Fondazione Migrantes, dimostrano come nell’anno scolastico 2022-2023 sono stati ben 5.065 gli alunni con cittadinanza non italiana a frequentare gli istituti catanesi e della provincia etnea, si parla di circa il 3% della popolazione studentesca.

Un numero in crescita, rispetto al passato, ma non di tantissimo, si parla di 400 unità in più rispetto all’anno scolastico precedente.

Le parole di Don Nuccio Puglisi

Don Nuccio Puglisi espone come, secondo lui, gli studenti stranieri siano molto desiderosi di apprendere, frequentare, di inserirsi e vivere attivamente l’ambiente scolastico insieme ai loro compagni italiani. Dimostrando come all’interno delle scuole ci sia una vera e propria società aperta e multietnica. Ma se si scava più affondo si riesce a comprendere come sia una una società che solo apparentemente li accetta, in quanto gli nega il diritto di possedere la cittadinanza italiana, fino al compimento del 18esimo anno di età. Tutto questo secondo Puglisi precluderebbe una stabilità a questi ragazzi, una vera e propria precarietà scolastica. Questi ragazzi studiano, leggono, parlano e conoscono la nostra cultura, ma perché negare loro il diritto di essere italiani?

Parla Don Carlo Palazzolo

A dir la sua anche Don Carlo Palazzolo, direttore dell’ufficio per la Pastorale dei Migranti dell’Arcidiocesi, ha spiegato come nelle scuole sia importante un continuo dialogo tra inseganti e alunni. Si deve formare una rete di persone di esseri umani, pronti ad accogliere e accompagnare i nuovi studenti stranieri. Un occasione preziosa, continua Don Carlo Palazzolo, per riflettere su di un cammino di apertura e inclusione sociali fondamentali per il lieto vivere di questi ragazzi immigrati.

Catania al terzo posto per numero di studenti stranieri

Catania è al terzo posto, tra tutte le provincie Siciliane, per numero di studenti stranieri, al primo posto troviamo la provincia di Ragusa, rinomata meta per i migranti, e Palermo. In Sicilia sono circa 28 mila gli studenti immigrati. Ma il dato più sconcertante è la percentuale di questi studenti che sono sprovvisti della regolare cittadinanza italiana, solo a Catania dei 5 mila studente stranieri, ben 2.485 non hanno la cittadinanza italiana.