Meteo Sicilia: la Protezione civile della Regione Sicilia ha diramato un bollettino di allerta arancione e gialla per il rischio idrogeologico e idraulico in vigore per tutta la giornata odierna. La giornata odierna verrà caratterizzata da un’intensa perturbazione, che interesserà gran parte del territorio siciliano. Di seguito le previsioni meteo per oggi e per i prossimi giorni!

Meteo Sicilia, lunedì 11 novembre 2024

La giornata odierna di lunedì 11 novembre sarà caratterizzata da mal tempo su tutto il territorio siciliano. Piogge e temporali intensi faranno da protagonisti. Gli unici capoluoghi che vedranno qualche schiarita durante la giornata saranno: Messina e Palermo. Proprio queste due città presenteranno le massime più altre, ben 21 gradi durante le ore calde.

Si ricorda che la protezione civile per la giornata odierna ha diramato l’allerta meteo Gialla su tutta la Sicilia e allerta arancione per i territorio del catanese.

La Protezione civile raccomanda massima attenzione, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti nelle zone a rischio e a seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo, soprattutto in vista delle possibili criticità legate al maltempo.

Meteo Sicilia, martedì 12 novembre 2024

Martedì, la pressione atmosferica scenderà, e un ciclone a ovest della Sardegna influenzerà il meteo in tutta la Sicilia. La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge e temporali frequenti, soprattutto lungo la costa ionica, dove potrebbero essere anche intensi. Inoltre le temperature saranno in calo su tutto il territorio. Previsti forti temporali nelle zone di: Siracusa, Trapani e Agrigento. Per quanto concerne la città di Catania sarà interessata da abbondanti e ininterrotte piogge durante tutta la giornate e la serata. La massima più alta si registrerà a Palermo, con ben 20 gradi e una minima di 18 gradi. Per il resto delle città la massima non salirà mai sopra i 18 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 13 novembre 2024

Nella giornata di mercoledì 13 novembre, le piogge e i temporali si allontaneranno da tutto il territorio siciliano. Rimarrà solo qualche nuvola, che porterà con sé piogge, nel territorio di Messina. Per il resto dei capoluoghi siculi il cielo si presenterà sereno e con qualche nube sparsa. La massima più alta si registrerà proprio nel territorio di Catania, con ben 21 gradi ed una minima di soli 17 gradi.