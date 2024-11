Lavoro Catania: sono stati pubblicati dei nuovi annunci di lavoro, alquanto interessanti ed allettanti per chi sta cercando Lavoro a Catania, andiamo a vedere nel dettaglio di che posizioni si tratta e presso quali grosse aziende.

Lavoro Catania: addetto vendite Tomarchio

L’azienda catanese sta ricercando una figura che possa ricoprire il ruolo di addetto alla vendita presso il loro punto vendita di Catania. Si tratta di una risorsa che sia ambiziosa e dinamica, che ami lavorare a contatto con il pubblico con una forte predisposizione a lavorare in gruppo.

Nell’annuncio è esplicitata la volontà dell’azienda di ricercare personale con esperienza pregressa nello stesso ruolo o simili. Inoltre tra i requisiti richieste vi è una buona padronanza nell’utilizzo di pc e operazioni di cassa. Tomarchio richiede anche una buona la conoscenza della lingua inglese, ed una buona manualità nell’uso di nastri e carta per la realizzazione di confezioni regalo.

Si ricerca una figura disponibile a lavorare dal lunedì al venerdì, con possibilità di turni anche durante i weekend e nei giorni festivi. La retribuzione prevede una maggiorazione per lavoro festivo, il pagamento della quattordicesima e della tredicesima, oltre a compensi per straordinari.

Lavoro Catania: manager Leroy Merlin

La multinazionale di negozi di oggettistica per la casa e ristrutturazione, ha pubblicato un annuncio di lavoro relativo alla posizione di manager del servizio clienti presso il loro punto vendita di Belpasso.

La figura richiesta sarà promotore della migliore relazione con i clienti, e si occuperà di sviluppare un modello di relazione cliente, fondamentale per l’azienda, accompagnando il cliente nella realizzazione del progetto di casa. Inoltre, si occuperà di guidare e promuovere il servizio clienti personalizzato, si assicurerà dell’applicazione delle procedure al fine di rendere piacevole l’esperienza del cliente.

Leroy Merlin per questa posizione richiede, una laurea o un master in discipline umanistiche o economiche, esperienza pregressa nel ruolo di team Manager, ed offrono un contratto di primo livello Ral valutato in base ad esperienza e titoli, ed un’organizzazione lavorativa in 5 giorni.

Lavoro Catania: commesso per Foot Locker

Ultimo annuncio, ma non per importanza, è quello pubblicato da foot locker, multinazionale del commercio di articoli sportivi, nello specifico di calzature.

L’azienda ricerca un commesso/a da aggiungere al proprio organico, nell’annuncio non è specificato in quale punto vendita verrà inserito il potenziale candidato.

La figura avrà diverse responsabilità tra cui garantire alti livelli di soddisfazione dei clienti e dovrà stimolare le vendite.

Le qualifiche richieste per questo ruolo sono: un minimo di esperienza come addetto vendite, da 0 a 3 anni d’esperienza.