Nei giorni scorsi, il territorio catanese e i limitrofi paesi etnei sono stati colpiti da continue ondate di maltempo. Molti territori hanno dovuto affrontare ondate di maltempo e i relativi allagamenti ed esondazioni. La situazione già critica sembra dover peggiorare nella giornata odierna e con la relativa allerta arancione. Proprio in questi giorni i Vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza strade completamente allagate e famiglie in pericolo. Di seguito quanto accaduto nei tettori maggiormente colpiti: quelli di Acireale e Fondachello.

Acireale completamente allagata

Durante la giornata di venerdì, uno dei centri più colpiti dal maltempo è stato Acireale, dove l’esondazione di un torrente ha causato pesanti allagamenti, in particolare in Via San Piero Patti. La situazione si è rivelata particolarmente delicata, con numerose strade invase dall’acqua e diversi residenti costretti a mettersi in salvo. I Vigili del Fuoco di Acireale, insieme a squadre provenienti da altre località della provincia, sono stati impegnati in una serie di operazioni per liberare le persone intrappolate e mettere in sicurezza le aree colpite.

Gli operatori sommozzatori del Nucleo di Catania sono intervenuti nelle zone più critiche, come in Via Cristoforo Colombo e a Capo Mulini, dove i corsi d’acqua, al massimo della portata, sono stati costantemente monitorati. Secondo quanto riportato l’esondazione ha anche causato danni strutturali, con alcuni edifici e infrastrutture resi instabili o danneggiati dall’acqua.

Video di Etna Channel:

Fondachello di Mascali: case e famiglie evacuate

Anche la località di Fondachello di Mascali, durante la giornata del 8 novembre, è stata pesantemente colpita dal maltempo. Le forti piogge hanno causato l’allagamento di strade e cantinati, intrappolando persone nelle proprie abitazioni e auto. La squadra dei Vigili del Fuoco di Riposto, con l’aiuto di colleghi giunti da Acireale, ha lavorato senza sosta per liberare i residenti intrappolati e prevenire ulteriori danni.

Maggiore attenzione per la giornata di oggi

La Protezione Civile Regionale, in stretto contatto con i sindaci delle località più colpite, ha mantenuto sotto controllo la situazione e ha invitato la popolazione a non abbassare la guardia. L’allerta meteo arancione, diramata per la giornata odierna, ha alimentato le preoccupazioni per un possibile aggravamento della situazione, con nuove precipitazioni intense previste nelle prossime ore. Le autorità locali hanno raccomandato la massima prudenza e il rispetto delle indicazioni operative in caso di nuove emergenze.